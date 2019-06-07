Разносторонний успех

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о компании «На все 360», создатели которой подсмотрели идею виртуальных 3D-экскурсий на Западе.

Один из самых популярных методов поиска бизнес-идей — это клонирование уже успешного опыта из других стран. Молодые предприниматели из Барнаула Игорь Носов и Петр Григорян подсмотрели за рубежом идею виртуальных 3D-экскурсий и задумались над тем, чтобы воплотить ее в России. Для этого они взяли фотоаппарат и потратили 200 руб. на благодарность школьному трудовику, который помог соорудить специальное устройство на палке для панорамной съемки. Стартовый капитал составил 400 руб.

Как это работает? Вы заходите на сайт и можете буквально посетить любое место, скажем, гостиницу, музей или что-то еще. Ребята стали делать виртуальные туры, которые позволяли прогуляться по родному Барнаулу. Компанию назвали vbarnaule.net. Они делали виртуальные экскурсии повсюду, например, в гостиницы, рестораны, и оцифровывали достопримечательности платно и бесплатно ради рекомендаций.

Постепенно о проекте пошли слухи, появились заказы из других городов. Пришлось менять название, так появилась компания «На все 360». Не обошлось и без «болезни роста», то есть предприниматели не всегда справлялись с потоком клиентов и иногда срывали сроки. Так что бизнес пришлось перестроить заново, открывая филиалы в разных городах.

Финансовые результаты

Проект выиграл много премий и получил хорошее продвижение в СМИ. Появились зарубежные клиенты. Для масштабирования было принято решение продавать франшизу, а не искать венчурных инвесторов. В итоге появились партнеры в странах СНГ и в популярных у туристов городах. В планах у компании — дальнейшее масштабирование по франчайзингу и поиск новых партнеров. На сайте представлено уже более 6 тыс. объектов, а годовой оборот бизнеса превышает 30 млн руб.