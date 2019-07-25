Сам себе учитель

Директор стартап-академии «Сколково» и основатель венчурного фонда Red Sharks Ventures Юрий Митин рассказывает о ресурсе «ЯКласс», который из локального проекта вырос в глобальный и привлек внимание Microsoft.

Бизнес со времен начала digital-века успел значительно расширить границы в пространстве. Сейчас предприятия обладают всеми возможностями для быстрого выхода сразу на несколько рынков. С помощью единой инфраструктуры и всеобщей идеи любой стартап ждет успех, рано или поздно.

В 2007 году латышская образовательная компания согласилась протестировать разработку одного российского профессора, которая заключалась в алгоритме, который генерировал разные варианты задач по математике. Ключевым в идее преподавателя был занятный, но не приятный для студентов факт, — разработка позволяла полностью избежать списывания. Так, через два года в Латвии появился онлайн-ресурс для преподавателей на базе технологии Genexis — Generate Exercise. Педагог мог задать параметры одного задания, на основе которой движок программы составлял множество различных.

Сервис прошел испытания и заручился поддержкой преподавателей в Латвии. Оставалось найти инвестиции для масштабирования. В 2013 году с помощью двух российских инвестфондов в ресурс вложили более $2 млн. Латышский IT-стартап в России трансформировался в образовательный интернет-ресурс «ЯКласс». На нем более 27 тыс. школ из разных стран презентуют учебные материалы, генерируют задания и проверяют знания. После того как число пользователей возросло, компания активно работала над привлечением инвестиций от российских фондов. В 2014 году в финансировании развития «ЯКласс» приняла участие компания Microsoft. Суммарный объем инвестиций, по данным открытых источников, составил за первые три года около $3 млн.

Финансовые результаты

Сегодня «ЯКласс» — один из крупнейших российских электронных ресурсов для школьного образования. База портала содержит 6 млн вариантов заданий по девяти предметам. Сооснователь компании Валерий Никитин сделал из стартапа глобальный проект, который ежегодно привлекает инвесторов.