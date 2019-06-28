На чистом энтузиазме

Директор стартап-академии «Сколково» и основатель венчурного фонда Red Sharks Ventures Юрий Митин рассказал об успехе проекта Auto.ru, который привлек внимание компании «Яндекс».

«Обман зрения» в бизнесе — это когда компания выглядит как малый бизнес в интернете с небольшим доходом, но при продаже может принести основателям на порядки больше. Предприниматель Михаил Рогальский был неравнодушен к автомобилям и пытался придумать такую прозрачную бизнес-схему, чтобы покупатели смело занимались куплей-продажей машин и мотоциклов, отдавая ему процент.

У него все получилось, но чуть позже. А в середине 1990-х предприниматель усиленно работал над идеей и бизнес-моделью, причем один, без партнеров. Единственное, что удалось сделать Рогальскому, — это незамысловатый сайт Auto.ru с баннерной рекламой. Первые наемные сотрудники в компании появились лишь в начале 2000-х. А в 2005 году компанию Auto.ru неожиданно оценили в $8 млн. Но основатель отказался от продажи и продолжил развивать бизнес на собственные средства. Интернет-портал Auto.ru взлетает до самых посещаемых сайтов России и становится настолько популярным, что его замечает другой крупный российский игрок — компания «Яндекс».

Финансовые результаты

За 18 лет сделанный «на коленке» сайт купли-продажи автомобилей получил не просто потребительское внимание, но и инвестиционное. В 2014 году компанию Auto.ru покупает «Яндекс» за $175 млн. Уже бывший владелец становится миллионером. И по условиям договора в течение трех лет не может торговать автомобилями. Но этот факт его не сильно беспокоит после успешного экзита.