Пробуждение с гарантией

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о проекте «социального будильника».

Инновационные и модные, социальные и благородные — такие проекты нужны обычному потребителю. В них охотно вкладывают миллионы долларов инвесторы, а они при должном объеме инвестиций показывают нужный результат. В итоге все довольны — и клиенты, и инвесторы.

В 2011 году на онлайн-рынок выходит совершенно новый продукт. За его раскрутку берутся двое и еще пять инвесторов. Обанкротив собственную веб-студию, предприниматели Грачик и Татул Аджамяны разработали так называемый «социальный будильник». С помощью него любой пользователь приложения может выступить в роли будящего, то есть, заведя будильник на сервисе с утра, вы получите звонок от незнакомца или незнакомки. Незамысловатая модель с оригинальной подачей понравилась управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачаве. Как поклонник IT-технологий он довел этот проект до Силиконовой долины. В итоге, компания «Будист.ру» заняла первое место в американском акселераторе Startup Monthly. А затем получила грант от Юрия Мильнера и Павла Дурова уже в России за участие в проекте Start Fellows.

Финансовые результаты

В 2016 году некогда бесплатное приложение «Будист.ру» запустило англоязычную платную версию Wakie.com. Общая сумма инвестиций в обновленного «Будиста» составила $3 млн. При ежегодном доходе в $1 млн оценка стартапа достигает $9 млн. Венчурные инвесторы пока не отбили свои инвестиции, но верят в успешный exit уже на американском рынке.