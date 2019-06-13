Бизнес в виртуальной реальности

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказал о российском стартапе, способном конкурировать с Oculus.

Илья Флакс, основатель компании Fibrum, всю жизнь разрабатывал компьютерные игры. Многие из них были коммерчески успешными. Идея заняться виртуальной реальностью родилась еще во времена культовых фильмов типа «Матрицы».

Илья собрал команду профессионалов и основал компанию, которая занимается созданием платформы виртуальной реальности, а также производством специальных шлемов дополненной реальности. Чтобы создать максимально комфортное и универсальное устройство, программистам потребовалось сделать порядка 50 попыток. Параллельно с производством велись разработки приложений.

Впервые шлем показали публике на конференции в Казани. Результат был неожиданным для основателей — у стенда столпились сотни людей, шлем Fibrum Pro произвел фурор и дальше последовали тысячи заказов.

Финансовые результаты: Первые инвестиции были получены от частного инвестора, по оценкам экспертов, первый раунд инвестиций составил около $3 млн. Если в 2015 году оборот компании составил $500 тыс., то в 2016 доходы компании превысили уже $1 млн.

У российского стартапа отличные перспективы, учитывая, что объем мирового рынка виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности к 2025 году достигнет $80 млрд, по оценкам Morgan Stanley, а ближайшего конкурента — компанию Oculus — купил Facebook за $2 млрд.