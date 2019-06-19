Наклейка на удачу

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказал о компании Sticker Ride, основатели которой придумали, как в массовом порядке использовать автомобили в качестве носителей рекламы.

Основатели компании Sticker Ride Михаил Марченко, Глеб Тимофеев и Расул Ахмедов работали в инвестиционной сфере и рекламе. Однажды они подумали, что стандартные рекламные щиты уходят в прошлое, а на улицах ездят тысячи автомобилей, которые сами могут стать носителями рекламы. Начали с себя, сделав первые наклейки на свои машины, они начали ловить взгляды в пробках. Тогда и решили бросить вызов рынку.

Они создали мобильное приложение для рекламы на частных авто. На запуск и раскрутку ушло около года и $500 тыс.

Как это работает? Сервис собирает предложения от рекламодателей и предлагает их водителям. Есть множество вариантов рекламных стикеров. Дальше автовладельцы выбирают рекламу, приезжают на оклейку, а потом просто катаются по обычным делам.

Приложение оплачивает каждый километр пути. В среднем это позволяет окупить затраты на бензин. Чтобы контролировать качество рекламы, компания следит за чистотой машин и присутствием наклеек на месте. В зимний период водителям даже еженедельно оплачивают мойку.

Финансовые результаты

Приложение скачали уже больше 50 тыс. автовладельцев. За три года бизнеса такие своеобразные рекламные конструкции уже проехали миллионы километров. Рекламируют любые товары, и услуги, и даже фильмы. Основатели открыли офисы в Лондоне и Лос-Анджелесе. Инвестиции в размере $500 тыс. окупились в первый же год. Сейчас годовой оборот компании составляет около 100 млн руб.