Выпускающий редактор сайта

Требования:
- грамотность;
- хороший английский язык (знание других языков приветствуется);
- умение ориентироваться в новостном потоке, обрабатывать большие объемы информации;
- знание текущей общественно-политической и экономической ситуации в стране и мире;
- умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;
- опыт работы в деловых/общественно-политических изданиях приветствуется;
- стрессоустойчивость обязательна.
Обязанности:
- редактирование и оформление текстов;
- выпуск контента на сайт;
- взаимодействие со всеми подразделениями ИД (редакции газеты, журналов, радио).
Условия:
- посменный график, постоянная и полная занятость, дежурства по выходным;
- большие объемы интересной работы;
- стабильная зарплата, медицинская страховка;
- гонорары и премии — по заслугам.
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