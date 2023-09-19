Выпускающий редактор сайта

Требования:

грамотность;

хороший английский язык (знание других языков приветствуется);

умение ориентироваться в новостном потоке, обрабатывать большие объемы информации;

знание текущей общественно-политической и экономической ситуации в стране и мире;

умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;

опыт работы в деловых/общественно-политических изданиях приветствуется;

стрессоустойчивость обязательна.

Обязанности:

редактирование и оформление текстов;

выпуск контента на сайт;

взаимодействие со всеми подразделениями ИД (редакции газеты, журналов, радио).

Условия:

посменный график, постоянная и полная занятость, дежурства по выходным;

большие объемы интересной работы;

стабильная зарплата, медицинская страховка;

гонорары и премии — по заслугам.

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