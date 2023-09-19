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Коммерсантъ FM
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Выпускающий редактор сайта

Требования:

  • грамотность;
  • хороший английский язык (знание других языков приветствуется);
  • умение ориентироваться в новостном потоке, обрабатывать большие объемы информации;
  • знание текущей общественно-политической и экономической ситуации в стране и мире;
  • умение отредактировать чужой и написать свой текст — быстро и качественно;
  • опыт работы в деловых/общественно-политических изданиях приветствуется;
  • стрессоустойчивость обязательна.

Обязанности:

  • редактирование и оформление текстов;
  • выпуск контента на сайт;
  • взаимодействие со всеми подразделениями ИД (редакции газеты, журналов, радио).

Условия:

  • посменный график, постоянная и полная занятость, дежурства по выходным;
  • большие объемы интересной работы;
  • стабильная зарплата, медицинская страховка;
  • гонорары и премии — по заслугам.

Короткий рассказ о себе и резюме отправляйте по адресу edit@kommersant.ru

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