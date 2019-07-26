Технологичное обучение

Директор стартап-академии «Сколково» и основатель венчурного фонда Red Sharks Ventures Юрий Митин — о том, как придумали электронный дневник.

В 2008 году бывшему брокеру пришла идея создать образовательный ресурс, который бы заключал в себе сервисы для учителей, учеников и родителей. Предприниматель Гавриил Леви только вернулся из Нью-Йорка, там он успел получить высшее образование и поработать в одном из крупнейших брокерских домов Америки. Приехав на родину, Леви нашел разработчиков и маркетологов и вложил собственные $700 тыс. в создание компании Dnevnik.ru.

Школы не были готовы к такому супертехнологичному дневнику. Родители были первыми, кто откликнулся. Остальная аудитория пришла после распоряжения правительства. Все школы должны были предоставлять информацию о деятельности ученика в электронном виде.

Высокая миссия компании шла вразрез с целями бизнесмена. Компания помогала образовательной сфере быть удобной и общедоступной, но прибыли от этого не прибавлялось.

Компания вышла на самоокупаемость только в 2011 году, когда в нее вложили $1,7 млн. За инвестиционным фондом Prostor Capital последовал еще один — Runa Capital. Сумма его вложений составила почти $5 млн.

Финансовый результат

Общий объем инвестиций в компанию превышает $7 млн. К сервису в России подключено более 30 тыс. школ, пользуются им более 8 млн пользователей. Компания не раскрывает оборотов и готовится к запуску в Китае и США. За 10 лет Dnevnik.ru стал лидером рынка дистанционного обучения, находится на самоокупаемости, при этом инвесторы не вышли из бизнеса.