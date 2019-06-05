Чистая энергия

Директор стартап-академии «Сколково» и основатель венчурного фонда Red Sharks Ventures Юрий Митин рассказал о появлении в России компании «ЭкоВольт», которая занимается продажей солнечных электростанций.

Эта история началась в 2008 году недалеко от Таганской площади. Молодые бизнесмены, Евгений Слободянюк и Василий Минтюков, решили поставить один необычный эксперимент в центре Москвы — поднять самодельную электростанцию на крышу офиса и посмотреть ее в действии. Незадолго до этой истории предприниматели ездили в страны Ближнего Востока, путешествовали по Америке и Европе, где повсюду встречались альтернативные источники энергии. Непопулярность и частичное отсутствие солнечных электростанций и ветрогенераторов в России надоумили бизнесменов открыть собственное дело и приучить соотечественников к чистой энергии.

Первый заказ пришел во время переноски самодельной электростанции на крышу офиса. Компании еще не существовало, а прохожие вовсю интересовались некой вещью, которая накапливает солнечную энергию. Название компании «ЭкоВольт» придумали исходя из популярности часто задаваемых вопросов: «Это что за экосистема»? и «Сколько вольт она вырабатывает?».

Компания вышла на рынок альтернативной энергетики, который насчитывал на тот момент всего 15 конкурентов, продававших подобные электростанции.

Финансовые результаты

Венчурные фонды пока только присматриваются к альтернативной энергетике в России, поэтому предприниматели развиваются на собственные средства. Сейчас ежемесячный оборот компании 20 млн руб., а общее число проданных солнечных электростанций за восемь лет превышает 2 тыс.