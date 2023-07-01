Красный Китай

1 июля 1921 года в Шанхае была учреждена Коммунистическая партия Китая. Сегодня КПК — крупнейшая политическая организация в мире, число членов которой превышает 95 млн человек. История построения китайского коммунизма — в фотогалерее «Ъ».
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1 июля 1921 года в Шанхае была учреждена Коммунистическая партия Китая. Сегодня КПК — крупнейшая политическая организация в мире, число членов которой превышает 95 млн человек. История построения китайского коммунизма — в фотогалерее «Ъ».
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