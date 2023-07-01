Красный Китай

В 1989 году генеральным секретарем ЦК КПК был избран Цзян Цзэминь (позже председатель КНР). В 2000 году во время визита в одну из самых экономически развитых провинций, Гуандун, он обнародовал концепцию «трех представительств». Предприниматели были уравнены в политических правах с рабочими и крестьянами и с 2002 года смогли вступать в ряды КПК. Партбилеты, в частности, получили основатель машиностроительной компании Sany Лян Вэньгэнь и глава корпорации Haier Чжан Жуйминь

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