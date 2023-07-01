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Красный Китай

История самой многочисленной партии мира

1 июля 1921 года в Шанхае была учреждена Коммунистическая партия Китая. Сегодня КПК — крупнейшая политическая организация в мире, число членов которой превышает 95 млн человек. История построения китайского коммунизма — в фотогалерее «Ъ».

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Первый нелегальный съезд Коммунистической партии Китая проходил в Шанхае с 23 по 31 июля 1921 года. В нем участвовали 12 делегатов из семи марксистских кружков. Датой основания партии считается 1 июля, когда делегаты выбрали название партии — «Чжунго гунчаньдан» — и приняли «Резолюцию о текущей практической партийной работе», призывающую «организовывать рабочий класс»

Первый нелегальный съезд Коммунистической партии Китая проходил в Шанхае с 23 по 31 июля 1921 года. В нем участвовали 12 делегатов из семи марксистских кружков. Датой основания партии считается 1 июля, когда делегаты выбрали название партии — «Чжунго гунчаньдан» — и приняли «Резолюцию о текущей практической партийной работе», призывающую «организовывать рабочий класс»

Фото: AP

В апреле 1927 года сторонники национальной партии Гоминьдан начали преследования китайских коммунистов. По разным оценкам, от их рук погибло от 4 тыс. до 6 тыс. человек. Члены КПК называют эти убийства «шанхайской резней», приверженцы Гоминьдана — «партийной чисткой»

В апреле 1927 года сторонники национальной партии Гоминьдан начали преследования китайских коммунистов. По разным оценкам, от их рук погибло от 4 тыс. до 6 тыс. человек. Члены КПК называют эти убийства «шанхайской резней», приверженцы Гоминьдана — «партийной чисткой»

Фото: AP

Одним из следствий истребления коммунистов стала самая продолжительная гражданская война — с 1927 по 1950 год

Одним из следствий истребления коммунистов стала самая продолжительная гражданская война — с 1927 по 1950 год

Фото: AP

С 1949 года КПК стала правящей партией. Это стало возможно после бегства руководства Гоминьдана на Тайвань и создания Китайской Народной Республики

С 1949 года КПК стала правящей партией. Это стало возможно после бегства руководства Гоминьдана на Тайвань и создания Китайской Народной Республики

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Помимо партии власти в современном Китае действуют еще восемь политических партий, в том числе Гоминьдан. Они признают руководство КПК и официально называются «демпартиями»

Помимо партии власти в современном Китае действуют еще восемь политических партий, в том числе Гоминьдан. Они признают руководство КПК и официально называются «демпартиями»

Фото: AP

В 1958 году VIII съезд КПК поддержал политику «большого скачка». Попытка модернизировать индустриальную базу и оздоровить экономику обошлась Китаю в $70 млрд. Более 45 млн человек погибли от голода. Недовольные новым курсом сформировали внутрипартийную оппозицию. В нее вошли председатель КНР Лю Шаоци и Дэн Сяопин

В 1958 году VIII съезд КПК поддержал политику «большого скачка». Попытка модернизировать индустриальную базу и оздоровить экономику обошлась Китаю в $70 млрд. Более 45 млн человек погибли от голода. Недовольные новым курсом сформировали внутрипартийную оппозицию. В нее вошли председатель КНР Лю Шаоци и Дэн Сяопин

Фото: AP

В 1969 году Мао Цзэдун был назван пожизненным руководителем КПК и начал борьбу с оппозицией — «культурную революцию». Для борьбы с «реставрацией капитализма», в частности, организовывались боевые отряды хунвейбинов (школьники и студенты) и цзаофани (молодые рабочие)

В 1969 году Мао Цзэдун был назван пожизненным руководителем КПК и начал борьбу с оппозицией — «культурную революцию». Для борьбы с «реставрацией капитализма», в частности, организовывались боевые отряды хунвейбинов (школьники и студенты) и цзаофани (молодые рабочие)

Фото: AP

В общей сложности во время «культурной революции» пострадало около 100 млн китайцев, около 5 млн из них были членами Компартии. В декабре 1978 года 3-й пленум ЦК КПК осудил прежний курс и реабилитировал репрессированных партработников

В общей сложности во время «культурной революции» пострадало около 100 млн китайцев, около 5 млн из них были членами Компартии. В декабре 1978 года 3-й пленум ЦК КПК осудил прежний курс и реабилитировал репрессированных партработников

Фото: AP

В августе 1967 года пекинские газеты называли противников Мао «шныряющими крысами» и призывали убивать их, но уже в сентябре вышедшие из-под контроля молодежные отряды были распущены

В августе 1967 года пекинские газеты называли противников Мао «шныряющими крысами» и призывали убивать их, но уже в сентябре вышедшие из-под контроля молодежные отряды были распущены

Фото: AP

В 1989 году генеральным секретарем ЦК КПК был избран Цзян Цзэминь (позже председатель КНР). В 2000 году во время визита в одну из самых экономически развитых провинций, Гуандун, он обнародовал концепцию «трех представительств». Предприниматели были уравнены в политических правах с рабочими и крестьянами и с 2002 года смогли вступать в ряды КПК. Партбилеты, в частности, получили основатель машиностроительной компании Sany Лян Вэньгэнь и глава корпорации Haier Чжан Жуйминь

В 1989 году генеральным секретарем ЦК КПК был избран Цзян Цзэминь (позже председатель КНР). В 2000 году во время визита в одну из самых экономически развитых провинций, Гуандун, он обнародовал концепцию «трех представительств». Предприниматели были уравнены в политических правах с рабочими и крестьянами и с 2002 года смогли вступать в ряды КПК. Партбилеты, в частности, получили основатель машиностроительной компании Sany Лян Вэньгэнь и глава корпорации Haier Чжан Жуйминь

Фото: Charles Hutzler / AP

В 2002 году компартию возглавил Ху Цзиньтао. На XVII съезде КПК он назвал новые стратегические цели Китая: «среднезажиточное общество», «научная концепция развития», «коммерциализация», «маркетизация», «экологизация», «социализация», «гуманизация» и другие

В 2002 году компартию возглавил Ху Цзиньтао. На XVII съезде КПК он назвал новые стратегические цели Китая: «среднезажиточное общество», «научная концепция развития», «коммерциализация», «маркетизация», «экологизация», «социализация», «гуманизация» и другие

Фото: Wilson Chu / Reuters

В ноябре 2012 года в Пекине прошел XVIII съезд Коммунистической партии Китая. В последний день его работы генсек КПК Ху Цзиньтао уступил пост своему преемнику Си Цзиньпину. На XIX съезде он поставил перед партией новые задачи: к столетнему юбилею КПК завершить строительство общества среднего достатка и ликвидировать бедность

В ноябре 2012 года в Пекине прошел XVIII съезд Коммунистической партии Китая. В последний день его работы генсек КПК Ху Цзиньтао уступил пост своему преемнику Си Цзиньпину. На XIX съезде он поставил перед партией новые задачи: к столетнему юбилею КПК завершить строительство общества среднего достатка и ликвидировать бедность

Фото: China Photo / Reuters

30 ноября 2020 года власти Китая утвердили план развития государства на ближайшие пять лет. В плане не обозначены конкретные количественные показатели, указаны только приоритеты политики Китая. В рамках этой 14-й пятилетки планируется перейти к формированию мощной социалистической державы

30 ноября 2020 года власти Китая утвердили план развития государства на ближайшие пять лет. В плане не обозначены конкретные количественные показатели, указаны только приоритеты политики Китая. В рамках этой 14-й пятилетки планируется перейти к формированию мощной социалистической державы

Фото: China Newsphoto / Reuters

В преддверии столетия КПК, в течение июня 2021 года, во многих городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, проходили праздничные мероприятия и световые шоу

В преддверии столетия КПК, в течение июня 2021 года, во многих городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, проходили праздничные мероприятия и световые шоу

Фото: Ng Han Guan / AP

В торжественном митинге в честь столетия Коммунистической партии Китая на пекинской площади Тяньаньмэнь приняли участие около 70 тыс. человек. Традиционный военный парад был заменен пролетом китайских самолетов

В торжественном митинге в честь столетия Коммунистической партии Китая на пекинской площади Тяньаньмэнь приняли участие около 70 тыс. человек. Традиционный военный парад был заменен пролетом китайских самолетов

Фото: Reuters / Carlos Garcia Rawlins

Сегодня КПК считается самой многочисленной партией мира. Согласно последним данным, ее членами являются более 95 млн человек

Сегодня КПК считается самой многочисленной партией мира. Согласно последним данным, ее членами являются более 95 млн человек

Фото: Reuters / Carlos Garcia Rawlins

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Первый нелегальный съезд Коммунистической партии Китая проходил в Шанхае с 23 по 31 июля 1921 года. В нем участвовали 12 делегатов из семи марксистских кружков. Датой основания партии считается 1 июля, когда делегаты выбрали название партии — «Чжунго гунчаньдан» — и приняли «Резолюцию о текущей практической партийной работе», призывающую «организовывать рабочий класс»

Фото: AP

В апреле 1927 года сторонники национальной партии Гоминьдан начали преследования китайских коммунистов. По разным оценкам, от их рук погибло от 4 тыс. до 6 тыс. человек. Члены КПК называют эти убийства «шанхайской резней», приверженцы Гоминьдана — «партийной чисткой»

Фото: AP

Одним из следствий истребления коммунистов стала самая продолжительная гражданская война — с 1927 по 1950 год

Фото: AP

С 1949 года КПК стала правящей партией. Это стало возможно после бегства руководства Гоминьдана на Тайвань и создания Китайской Народной Республики

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Помимо партии власти в современном Китае действуют еще восемь политических партий, в том числе Гоминьдан. Они признают руководство КПК и официально называются «демпартиями»

Фото: AP

В 1958 году VIII съезд КПК поддержал политику «большого скачка». Попытка модернизировать индустриальную базу и оздоровить экономику обошлась Китаю в $70 млрд. Более 45 млн человек погибли от голода. Недовольные новым курсом сформировали внутрипартийную оппозицию. В нее вошли председатель КНР Лю Шаоци и Дэн Сяопин

Фото: AP

В 1969 году Мао Цзэдун был назван пожизненным руководителем КПК и начал борьбу с оппозицией — «культурную революцию». Для борьбы с «реставрацией капитализма», в частности, организовывались боевые отряды хунвейбинов (школьники и студенты) и цзаофани (молодые рабочие)

Фото: AP

В общей сложности во время «культурной революции» пострадало около 100 млн китайцев, около 5 млн из них были членами Компартии. В декабре 1978 года 3-й пленум ЦК КПК осудил прежний курс и реабилитировал репрессированных партработников

Фото: AP

В августе 1967 года пекинские газеты называли противников Мао «шныряющими крысами» и призывали убивать их, но уже в сентябре вышедшие из-под контроля молодежные отряды были распущены

Фото: AP

В 1989 году генеральным секретарем ЦК КПК был избран Цзян Цзэминь (позже председатель КНР). В 2000 году во время визита в одну из самых экономически развитых провинций, Гуандун, он обнародовал концепцию «трех представительств». Предприниматели были уравнены в политических правах с рабочими и крестьянами и с 2002 года смогли вступать в ряды КПК. Партбилеты, в частности, получили основатель машиностроительной компании Sany Лян Вэньгэнь и глава корпорации Haier Чжан Жуйминь

Фото: Charles Hutzler / AP

В 2002 году компартию возглавил Ху Цзиньтао. На XVII съезде КПК он назвал новые стратегические цели Китая: «среднезажиточное общество», «научная концепция развития», «коммерциализация», «маркетизация», «экологизация», «социализация», «гуманизация» и другие

Фото: Wilson Chu / Reuters

В ноябре 2012 года в Пекине прошел XVIII съезд Коммунистической партии Китая. В последний день его работы генсек КПК Ху Цзиньтао уступил пост своему преемнику Си Цзиньпину. На XIX съезде он поставил перед партией новые задачи: к столетнему юбилею КПК завершить строительство общества среднего достатка и ликвидировать бедность

Фото: China Photo / Reuters

30 ноября 2020 года власти Китая утвердили план развития государства на ближайшие пять лет. В плане не обозначены конкретные количественные показатели, указаны только приоритеты политики Китая. В рамках этой 14-й пятилетки планируется перейти к формированию мощной социалистической державы

Фото: China Newsphoto / Reuters

В преддверии столетия КПК, в течение июня 2021 года, во многих городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, проходили праздничные мероприятия и световые шоу

Фото: Ng Han Guan / AP

В торжественном митинге в честь столетия Коммунистической партии Китая на пекинской площади Тяньаньмэнь приняли участие около 70 тыс. человек. Традиционный военный парад был заменен пролетом китайских самолетов

Фото: Reuters / Carlos Garcia Rawlins

Сегодня КПК считается самой многочисленной партией мира. Согласно последним данным, ее членами являются более 95 млн человек

Фото: Reuters / Carlos Garcia Rawlins

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