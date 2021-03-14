Не НЭПом единым

100 лет назад, 14 марта 1921 года, X съездом РКП(б) была принята новая экономическая политика. Она сменила политику «военного коммунизма», проводившуюся во время Гражданской войны. Как изменилась Россия в период НЭПа — в фотогалерее “Ъ”.