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К концу Гражданской войны Россия находилась в упадке: за четыре года население сократилось более чем на 10 млн человек, промышленное производство упало в семь раз, сельскохозяйственное — на треть. Политика «военного коммунизма», проводившаяся до 1921 года, вызывала все большее недовольство среди крестьян, у которых отбирали последний хлеб продотряды для снабжения армии и жителей промышленных центров

Фото: РИА Новости

Не НЭПом единым

от

100 лет назад, 14 марта 1921 года, X съездом РКП(б) была принята новая экономическая политика. Она сменила политику «военного коммунизма», проводившуюся во время Гражданской войны. Как изменилась Россия в период НЭПа — в фотогалерее “Ъ”.

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