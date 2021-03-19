Подписка через редакцию

Мы предоставляем максимально простую процедуру оформления подписки через редакцию. Вам достаточно позвонить в офис редакции по телефонам +7 (342) 246-22- 58, а наши менеджеры ответят на все ваши вопросы, сделают необходимые расчеты и помогут оформить заказ.





Преимущества подписки через редакцию: 1. Выгодная цена 2. Доставка газеты курьерской службой на указанный Вами адрес, в любое удобное для вас время. 3. Постоянный мониторинг качества доставки со стороны персонального менеджера.

Подписные индексы газеты «Коммерсантъ» на 2021 год:

10060 — подписка на год – 5 004 руб.

45800 — подписка на I и II полугодие – 2 658 руб.

79999 — подписка на любой период – 492 руб/.мес.

19918 — подписка на субботний выпуск – 285 руб/мес.



Подписка в отделениях связи

Подписку также можно оформить в любом почтовом отделении. Телефон отдела подписки АО «Почта России» (342) 212-97-84, 212-13-96 Заявки принимаются до 15 числа предподписного месяца. Подписку также можно оформить в любом почтовом отделении. Телефон отдела подписки АО «Почта России» (342) 212-97-84, 212-13-96 Заявки принимаются до 15 числа предподписного месяца.

Онлайн-подписка