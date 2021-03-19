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Подписываемся под каждым словом. Подпишитесь и Вы!
оформить подписку можно следующим способом:
- позвонить по телефону отдела распространения: +7 (342) 246-22- 58
- обратиться в агентство альтернативной подписки
- отправить заявку по эл. почте dostavka@kommersant.perm.ru
- онлайн-подписка на сайте Почта России
- подписка в отделениях связи

Подписка через редакцию


Мы предоставляем максимально простую процедуру оформления подписки через редакцию. Вам достаточно позвонить в офис редакции по телефонам +7 (342) 246-22- 58, а наши менеджеры ответят на все ваши вопросы, сделают необходимые расчеты и помогут оформить заказ.

Преимущества подписки через редакцию:
1. Выгодная цена
2. Доставка газеты курьерской службой на указанный Вами адрес, в любое удобное для вас время.
3. Постоянный мониторинг качества доставки со стороны персонального менеджера.
Подписные индексы газеты «Коммерсантъ» на 2021 год:
10060 — подписка на год – 5 004 руб.
45800 — подписка на I и II полугодие – 2 658 руб.
79999 — подписка на любой период – 492 руб/.мес.
19918 — подписка на субботний выпуск – 285 руб/мес.

Подписка в отделениях связи


Подписку также можно оформить в любом почтовом отделении. Телефон отдела подписки АО «Почта России» (342) 212-97-84, 212-13-96 Заявки принимаются до 15 числа предподписного месяца.

Онлайн-подписка


Также Вы можете оформить подписку на газету «Коммерсантъ» не выходя из дома. Сервис онлайн-подписки действует через сайт Почты России

Агентства альтернативной подписки


Вы можете оформить подписку на издания ИД "Коммерсантъ" в следующих альтернативных агентствах подписки:
«Урал-Пресс»: (342) 209-96-02, 209-96-03
«Пресса-Люкс»: (342) 278-67-76, 8-902-83-45-939
«Деловая пресса»: 8-800-500-07-45

Подписка на субботний выпуск


Уважаемые арбитражные управляющие!
Подпишитесь на субботний номер газеты «Коммерсантъ» с объявлениями о банкротствах!
Оформить подписку можно через редакцию газеты – 8 (342) 246-22-58, и у наших партнеров:
Альтернативные агентства подписки:
«Урал-Пресс Пермь»: (342) 209-96-02, 209-96-03
«Пресса-люкс»: (342) 278-67-76, 8-902-83-45-939
«Деловая пресса»: 8-800-500-07-45
индекс 19918 «Коммерсантъ» (Суббота)
Каталог подписки:
Почта России - индекс П5372

«Коммерсантъ» в киосках «Доброе утро»


Вы можете приобрести газету "Коммерсантъ" во всей сети киосков "Доброе утро". С точками продаж Вы можете ознакомиться по ссылке.
Теперь вы можете читать газету «Коммерсантъ», цветные тематические приложения не только дома или в офисе, но и в гостиницах, кафе, ресторанах, автосалонах и других точках предоставления качественного сервиса.


Мы всегда рядом с вами.

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Эти компании приобретают газету "КоммерсантЪ" для своих посетителей:

ОТЕЛИ, ГОСТИНИЦЫ


Amaks, Премьер-отель
ул. Монастырская, 43 220-60-60, 220-60-50

"Сибирия", Бизнес отель
ул. Пушкина, 15 А, 218-38-08

Gabriel, отель
ул. Пермская, 78а, 270-03-50

Four Elements Hotels Perm, отель
ул. Мира, 45 «Б», 227-67-87

Park-Hotel, гостиница
ул. Кировоградская, 106, 252-90-25, 252-90-23

Holiday Inn, отель
Бульвар Гагарина, 65а 261-90-91

"Регион 59", гостиничный комплекс
Шоссе Космонавтов, 399Б, 294-65-10

КОФЕЙНИ, КАФЕ

 

RoastBerry, кофейня
ул.Революции, 24

"В движении!", кафе
Комсомольский проспект, 17, 215-53-01

The AMBER Bar & Grill, гастрономический паб
Комсомольский проспект, 47, 207-46-47

РЕСТОРАНЫ

 
Casa mia, итальянский ресторан
ул. Революции, 24, 206-70-76
ул. Сибирская, 8, 212-40-94
ул. Революции, 13, 3 этаж, 238-68-80
ул. Мира, 41/1, 2 этаж, 206-94-02

"Халва", ресторан
ул. Революции, 13, 3 этаж, 238-68-80
ул. Монастырская, 2, 218-24-90

"Тсуру", японский ресторан
ул. Сибирская, 8б 212-40-94
ул. Революции, 13, 238-70-83
ул. Луначарского, 69, 276-93-88

"Наири", ресторан
ул. Советская, 67, 257-05-51

Zlata Husa, чешский ресторан
ул. Борчанинова, 12, 238-36-42

Francesco, траттория
Комсомольский проспект, 10, 210-80-37

Les Marches, ресторан
ул. Газеты Звезда, 27, 237-77-74

"Макдоналдс", ресторан быстрого питания
ул. Ленина, 45, 215‒46‒04

"Другое место", ресторан
ул. Советская, 36, 218-12-35

La Bottega, реcторан-винотека
ул. Советская, 62, 240‒40‒48

"АурА", реcторан
ул. Монастырская, 23Б, 200‒99‒37

the PLACE 81/10, реcторан
Комсомольский проспект, 81, 215-15-18

АВТОСАЛОНЫ

 
Porsche
Героев Хасана, 81А, 249-40-00

Lexus, автоцентр
ул. Г. Хасана, 81, 264-30-30

Ford, автоцентр
ул. Героев Хасана, 112, 240-48-48

Fiat, автоцентр
ул. Героев Хасана, 112, 270-03-45

Peugeot, автоцентр
ул. Героев Хасана, 112, 270-38-28, 240‒38‒28
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