19 марта, пятница
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Amaks, Премьер-отель
ул. Монастырская, 43 220-60-60, 220-60-50
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"Сибирия", Бизнес отель
ул. Пушкина, 15 А, 218-38-08
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Gabriel, отель
ул. Пермская, 78а, 270-03-50
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Four Elements Hotels Perm, отель
ул. Мира, 45 «Б», 227-67-87
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Park-Hotel, гостиница
ул. Кировоградская, 106, 252-90-25, 252-90-23
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Holiday Inn, отель
Бульвар Гагарина, 65а 261-90-91
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"Регион 59", гостиничный комплекс
Шоссе Космонавтов, 399Б, 294-65-10
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RoastBerry, кофейня
ул.Революции, 24
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"В движении!", кафе
Комсомольский проспект, 17, 215-53-01
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The AMBER Bar & Grill, гастрономический паб
Комсомольский проспект, 47, 207-46-47
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Casa mia, итальянский ресторан
ул. Революции, 24, 206-70-76
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ул. Сибирская, 8, 212-40-94
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ул. Революции, 13, 3 этаж, 238-68-80
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ул. Мира, 41/1, 2 этаж, 206-94-02
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"Халва", ресторан
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ул. Революции, 13, 3 этаж, 238-68-80
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ул. Монастырская, 2, 218-24-90
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"Тсуру", японский ресторан
ул. Сибирская, 8б 212-40-94
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ул. Революции, 13, 238-70-83
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ул. Луначарского, 69, 276-93-88
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"Наири", ресторан
ул. Советская, 67, 257-05-51
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Zlata Husa, чешский ресторан
ул. Борчанинова, 12, 238-36-42
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Francesco, траттория
Комсомольский проспект, 10, 210-80-37
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Les Marches, ресторан
ул. Газеты Звезда, 27, 237-77-74
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"Макдоналдс", ресторан быстрого питания
ул. Ленина, 45, 215‒46‒04
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"Другое место", ресторан
ул. Советская, 36, 218-12-35
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La Bottega, реcторан-винотека
ул. Советская, 62, 240‒40‒48
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"АурА", реcторан
ул. Монастырская, 23Б, 200‒99‒37
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the PLACE 81/10, реcторан
Комсомольский проспект, 81, 215-15-18
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Porsche
Героев Хасана, 81А, 249-40-00
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Lexus, автоцентр
ул. Г. Хасана, 81, 264-30-30
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Ford, автоцентр
ул. Героев Хасана, 112, 240-48-48
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Fiat, автоцентр
ул. Героев Хасана, 112, 270-03-45
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Peugeot, автоцентр
ул. Героев Хасана, 112, 270-38-28, 240‒38‒28