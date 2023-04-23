День в истории: 24 апреля

1967 год. Космонавт Владимир Комаров погиб при завершении программы полета «Союз-1», когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного парашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. Его дублером при подготовке к этому полету был Юрий Гагарин

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