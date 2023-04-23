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Коммерсантъ FM
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День в истории: 24 апреля

Церемония всенародного прощания с первым президентом России Борисом Ельциным, запуск орбитального телескопа Хаббл, присвоение Уинстону Черчиллю звания рыцаря и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.

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1803 год. Указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства

1803 год. Указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

1833 год. В США британский химик Джозеф Пристли получил патент на газированную воду

1833 год. В США британский химик Джозеф Пристли получил патент на газированную воду

Фото: общественное достояние

1953 год. Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю

1953 год. Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю

Фото: AP

1967 год. Космонавт Владимир Комаров погиб при завершении программы полета «Союз-1», когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного парашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. Его дублером при подготовке к этому полету был Юрий Гагарин

1967 год. Космонавт Владимир Комаров погиб при завершении программы полета «Союз-1», когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного парашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. Его дублером при подготовке к этому полету был Юрий Гагарин

Фото: РИА Новости

1968 год. Маврикий вступил в ООН

1968 год. Маврикий вступил в ООН

Фото: Коммерсантъ / Юрлов Сергей

1990 год. Запущен орбитальный телескоп Хаббл

1990 год. Запущен орбитальный телескоп Хаббл

Фото: NASA

1993 год. Ирландская республиканская армия (ИРА) устроила взрыв в районе Бишопсгейта (Лондон), который привел к значительным разрушениям

1993 год. Ирландская республиканская армия (ИРА) устроила взрыв в районе Бишопсгейта (Лондон), который привел к значительным разрушениям

Фото: Reuters / Stringer

1998 год. Сергей Кириенко назначен председателем правительства РФ

1998 год. Сергей Кириенко назначен председателем правительства РФ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

2001 год. Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце

2001 год. Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

2005 год. В видеохостинге YouTube опубликован первый видеоролик «Me at the zoo»

2005 год. В видеохостинге YouTube опубликован первый видеоролик «Me at the zoo»

Фото: youtube

2007 год. В храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания с первым президентом России Борисом Ельциным

2007 год. В храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания с первым президентом России Борисом Ельциным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2013 год. Обрушение здания в Саваре (Бангладеш). Погибли 413 человек, ранены более 2200

2013 год. Обрушение здания в Саваре (Бангладеш). Погибли 413 человек, ранены более 2200

Фото: rijans / Flickr

2022 год. Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции, победив во втором туре выборов Марин Ле Пен

2022 год. Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции, победив во втором туре выборов Марин Ле Пен

Фото: Lewis Joly / AP

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1803 год. Указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

1833 год. В США британский химик Джозеф Пристли получил патент на газированную воду

Фото: общественное достояние

1953 год. Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю

Фото: AP

1967 год. Космонавт Владимир Комаров погиб при завершении программы полета «Союз-1», когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного парашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. Его дублером при подготовке к этому полету был Юрий Гагарин

Фото: РИА Новости

1968 год. Маврикий вступил в ООН

Фото: Коммерсантъ / Юрлов Сергей

1990 год. Запущен орбитальный телескоп Хаббл

Фото: NASA

1993 год. Ирландская республиканская армия (ИРА) устроила взрыв в районе Бишопсгейта (Лондон), который привел к значительным разрушениям

Фото: Reuters / Stringer

1998 год. Сергей Кириенко назначен председателем правительства РФ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

2001 год. Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

2005 год. В видеохостинге YouTube опубликован первый видеоролик «Me at the zoo»

Фото: youtube

2007 год. В храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания с первым президентом России Борисом Ельциным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2013 год. Обрушение здания в Саваре (Бангладеш). Погибли 413 человек, ранены более 2200

Фото: rijans / Flickr

2022 год. Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции, победив во втором туре выборов Марин Ле Пен

Фото: Lewis Joly / AP

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