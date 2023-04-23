День в истории: 24 апреля

Церемония всенародного прощания с первым президентом России Борисом Ельциным, запуск орбитального телескопа Хаббл, присвоение Уинстону Черчиллю звания рыцаря и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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Церемония всенародного прощания с первым президентом России Борисом Ельциным, запуск орбитального телескопа Хаббл, присвоение Уинстону Черчиллю звания рыцаря и другие события, которыми запомнился этот день в истории,— в фотогалерее “Ъ”.
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