«Актерство — это игра, в которой ты все время не ты»

Сегодня исполнилось бы 95 лет любимому актеру Федерико Феллини и Витторио де Сика, «итальянскому жениху» Марчелло Мастроянни. Чем привлекал режиссеров, зрителей и партнерш по фильмам легендарный итальянский актер — в фотогалерее “Ъ”.

Итальянский актер Марчелло Мастроянни, снявшийся за свою кинокарьеру более чем в 100 фильмах, родился 28 сентября 1924 года в семье бедного плотника в Апеннинах. В Римском университете, куда будущий актер поступил на строительное отделение, Мастроянни участвовал в студенческих постановках. Во время одной из них его заметил режиссер Лукино Висконти, пригласив в свой театр. Свою же первую крупную роль в кино Марчелло Мастроянни сыграл в фильме великого Федерико Феллини «Сладкая жизнь», которого, по воспоминаниям режиссера, привлек «заурядной внешностью» и «хорошим аппетитом». Поклонницы и партнерши Мастроянни были, однако, совсем другого мнения о его внешности — за свой темперамент и многочисленные романы актер получил прозвище «итальянский жених».