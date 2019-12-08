Сносное состояние

8 декабря 2013 года на Украине началась волна сноса памятников Ленину, получившая название «ленинопад». К августу 2017 года в рамках декоммунизации в украинских городах на подконтрольной Киеву территории были демонтированы все 1320 учтенных скульпур. Некоторые памятники Ленину, которые не значились в реестре, остались на территории предприятий и в сельской местности. Как сносили мемориалы в честь исторических событий и национальных лидеров — в фотогалерее “Ъ”.