Поэт двух эпох

27 августа 2009 года скончался классик детской литературы, баснописец, автор трех текстов гимна СССР—России (1943, 1977, 2001) Сергей Михалков. Как развивалась его карьера — в фотогалерее “Ъ”.

Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта 1913 года в семье потомственного дворянина. Первые стихи поэт выпустил в 15 лет, а с 1933 года стал широко публиковаться в прессе. Стихотворение «Светлана», вышедшее в 1935 году в «Известиях», обратило на себя внимание Сталина.

В 1937 году Сергей Михалков окончил Литературный институт имени М. Горького и стал членом Союза писателей СССР.

Во время Великой Отечественной войны Михалков был военным корреспондентом фронтовых газет. Он написал много очерков, рассказов, сатирических стихов и фельетонов, текстов боевых плакатов и листовок.

Сергей Михалков стал классиком детской литературы. Его книги изданы на разных языках мира тиражом более 400 млн экземпляров. По статистике, ежегодно печатается около миллиона экземпляров его произведений. Михалков стал известен и как автор басен. Их он написал 250, а начал заниматься баснями по совету Алексея Толстого. Свои первые басни Михалков отправил Сталину, после чего их опубликовали в газете «Правда».