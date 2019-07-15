Бизнес на прокате машин

Обозреватель «Ъ FM» Юрий Митин рассказывает об удачном примере переноса существующей идеи в другой сегмент — сервисе по сдаче машин в аренду.

Эта история началась летом 2009 года, когда Сэм Зейд, Джессика Скорпио и Эллиот Кру основали компанию Getaround. Суть затеи была проста – сервис обмена машинами. Вы приезжаете в другой город и не берете авто на прокат, а получаете машину у конкретного человека. Впрочем, вы можете сдавать и свою машину для приезжающих, как вам больше нравится. Это аналог сервиса AirBnb, сдающего жилье, но только на рынке автомобилей. Ведь среднее авто стоит без дела 22 часа в сутки.

При этом сервис позволял выбирать, кому вы согласны сдавать машину, а кому нет. Компания Getaround также предоставляет небольшое устройство с Wi-Fi и GPS, благодаря которому владелец может отслеживать местонахождение своего железного коня. Кстати, стоимость аренды устанавливаете вы, в зависимости от уровня вашей машины. Естественно, была разработана мобильная версия сервиса, а все транзакции производятся онлайн. Отдельно решен вопрос и со страховкой – компания оказывает поддержку и в этом вопросе.

Финансовые результаты

Сейчас в Getaround — свыше 200 тыс. пользователей, а привлеченные инвестиции от известных фондов составляют порядка $50 млн. В данной истории успеха главное — это идея. Ребята взяли проверенную еще на рынке недвижимости бизнес-модель и аккуратно перенесли ее на автомобильный сегмент. При этом они грамотно привлекали финансирование, в частности значимую роль сыграл грант почти в $2 млн по одной из федеральных дорожных программ США.