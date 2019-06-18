Одежда без бирок, или История успеха Blank Label

Успех далеко не всегда сразу сопутствует идее, напоминает Юрий Митин. Американские студенты Фан Би и Дэнни Вонг проявили упорство, и их бизнес по пошиву оригинальных рубашек принес миллионы. Создавая проект, нужно быть готовым к любым неожиданным поворотам судьбы, даже переезду в другую страну во имя его реализации, отмечает обозреватель.

Эта история началась в 2009 году. Студенты известного колледжа Бэбсона в США Фан Би и Дэнни Вонг решили поменять индустрию моды. Суть затеи была проста – сейчас, если вы хотите купить особую персонализированную рубашку, то вам точно придется переплатить. Хотя с точки зрения производства, разница невелика. Так почему бы не снизить наценку и не выиграть на объеме продаж?

Друзья открыли сайт, на котором можно выбрать модель рубашки, а дальше произвести любые изменения, которые вы только пожелаете. Можно менять тип ворота, добавлять монограммы, цвета рукавов, в общем, делать рубашку своей мечты. Естественно, можно полностью адаптировать размер или даже прислать компании свою рубашку, с которой снимут мерки.

На старт было потрачено около $35 тыс. Но все равно, сначала бизнес не шел. За уикенд заказывали по две рубашки, кроме того, китайские производители постоянно ошибались – например, нашивая не те буквы в монограммы. Более того, заканчивалась виза Фана, и пришлось решать, стоит ли игра свеч.

В итоге основатели поехали в Китай, стали контролировать качество и наладили поставки, и лишь затем вернулись в США. А после публикации в The New York Times заказы буквально хлынули, что, конечно, опять усложнило процесс производства и поставок.

Финансовые результаты

В 2015 году компания привлекла чуть более $1 млн от венчурных инвесторов. Количество клиентов превышает 20 тыс., стоимость рубашек от $95, костюмов — от $575. Сейчас компания работает значительно лучше. У Blank Label четыре шоу-рума в Бостоне и Вашингтоне, а ежегодный оборот составляет несколько миллионов долларов.