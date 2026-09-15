«Считался по советским законам тунеядцем»
Исполнилось 103 года со дня рождения уроженца Таганрога Михаила Танича
15 сентября 1923 года в Таганроге родился Михаил Танич (настоящая фамилия —Танхилевич) — будущий поэт-песенник, член Союза писателей СССР и народный артист России. Участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы и Красной Звезды, он получил известность как автор советских шлягеров и создатель любимой народом группы «Лесоповал». О жизни и творческом пути поэта — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
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