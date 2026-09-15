«Считался по советским законам тунеядцем»

«По характеру я лидер. Пунктуален, аккуратен, придирчив. Про таких, как я, говорят: “Без работы как дурак”… И очень не люблю проигрывать» (Из интервью KP.RU). Михаил Танич много лет боролся с тяжелой болезнью, не думал сдаваться. Участвовал в публичных мероприятиях, работал. Так, в 2000-м вышла в свет книга мемуаров Михаила Танича «Играла музыка в саду». Ее поэт писал в больнице, будучи уже тяжело больным. В том же, 2000-м, поэт снялся в клипе на свою песню «Теплоход прогулочный» в исполнении Валерия Сюткина. В 2003 году за выдающиеся заслуги и достижения в области музыкального и эстрадного искусства Михаил Танич получил звание народного артиста Российской Федерации. Любопытный факт: в 2004 году Валерий Сюткин выпустил видеоклип со своей песней «Красавчик», слова которой Михаил Танич написал специально для певца в качестве компенсации за проигранную партию в бильярд. В 2005-м Михаил Танич появился в клипе «Лесоповала» на песню «Было трое нас дружков», а потом был записан дуэт Александра Добронравова и Михаила Танича с песней «Мужики как мужики». На фото: поэт Михаил Танич (слева) на трибуне болельщиков наблюдает за игрой спортсменов на Международном теннисном турнире «Кубок Кремля-2005» в спорткомплексе «Олимпийский»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото