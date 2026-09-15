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«Считался по советским законам тунеядцем»

Исполнилось 103 года со дня рождения уроженца Таганрога Михаила Танича

15 сентября 1923 года в Таганроге родился Михаил Танич (настоящая фамилия —Танхилевич) — будущий поэт-песенник, член Союза писателей СССР и народный артист России. Участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы и Красной Звезды, он получил известность как автор советских шлягеров и создатель любимой народом группы «Лесоповал». О жизни и творческом пути поэта — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
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«…в Таганроге было много пожилых людей, помнивших царский строй, чеховские времена. Даже продукты были такие же, как в царские времена. Кефир продавали настоящий, ничего общего с современным он не имел» (из интервью «Учительской газете»). Михаил Танхилевич в еврейской семье. Отец — Исаак Танхилевич был красноармейцем, затем стал заместителем начальника мариупольской ЧК, а потом окончил Петроградский институт коммунального хозяйства и занял должность начальника управления коммунального хозяйства Таганрога. Мать — Марина Траскунова (при рождении Эсфирь-Шифра Боруховна) возглавляла плановый отдел в издательстве «Таганрогская правда». На фото — Михаил Танич с родителями

«…в Таганроге было много пожилых людей, помнивших царский строй, чеховские времена. Даже продукты были такие же, как в царские времена. Кефир продавали настоящий, ничего общего с современным он не имел» (из интервью «Учительской газете»). Михаил Танхилевич в еврейской семье. Отец — Исаак Танхилевич был красноармейцем, затем стал заместителем начальника мариупольской ЧК, а потом окончил Петроградский институт коммунального хозяйства и занял должность начальника управления коммунального хозяйства Таганрога. Мать — Марина Траскунова (при рождении Эсфирь-Шифра Боруховна) возглавляла плановый отдел в издательстве «Таганрогская правда». На фото — Михаил Танич с родителями

Фото: википедия

«Играл в футбол лет с пяти. Когда начал выступать за детские и юношеские дворовые команды, мне всегда удавалось забивать голы. Меня приглашали играть за все улицы и команды Ростова-на-Дону. Теперь, когда я что-то сочиню, испытываю чувство, похожее на то, когда я забивал гол» (из интервью KP.RU). В 30-х годах прошлого века родители Михаила Танича были репрессированы. Так, отца поэта обвинили в хищении социалистической собственности и расстреляли по сталинским спискам 6 октября 1938 года. была арестована как член семьи изменника Родины. Четырнадцатилетний Михаил Танхилевич поселился в Ростове-на-Дону у деда — бывшего главного бухгалтера металлургических заводов Мариуполя Боруха Траскунова

«Играл в футбол лет с пяти. Когда начал выступать за детские и юношеские дворовые команды, мне всегда удавалось забивать голы. Меня приглашали играть за все улицы и команды Ростова-на-Дону. Теперь, когда я что-то сочиню, испытываю чувство, похожее на то, когда я забивал гол» (из интервью KP.RU). В 30-х годах прошлого века родители Михаила Танича были репрессированы. Так, отца поэта обвинили в хищении социалистической собственности и расстреляли по сталинским спискам 6 октября 1938 года. была арестована как член семьи изменника Родины. Четырнадцатилетний Михаил Танхилевич поселился в Ростове-на-Дону у деда — бывшего главного бухгалтера металлургических заводов Мариуполя Боруха Траскунова

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Аттестат о среднем образовании Михаил Танич получил 22 июня 1941 года. С началом Великой Отечественной войны эвакуировался с семьей матери, в том числе дедом, на Северный Кавказ, оттуда — в Тбилиси. Учился в Тбилисском артиллерийском училище, однако как сын репрессированного не стал лейтенантом, а получил лишь звание старшего сержанта. С июня 1944-го находился в действующей армии, с августа — командовал орудием в составе 168-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 33-й отдельной Черкасской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Прошел путь до Эльбы. 27 декабря 1944 года был ранен. По словам самого Михаила Танича, едва не был похоронен заживо в братской могиле после тяжелой контузии. За боевые отличия будущий поэт был награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени. На фото — Михаил Танич в 1945 году

Аттестат о среднем образовании Михаил Танич получил 22 июня 1941 года. С началом Великой Отечественной войны эвакуировался с семьей матери, в том числе дедом, на Северный Кавказ, оттуда — в Тбилиси. Учился в Тбилисском артиллерийском училище, однако как сын репрессированного не стал лейтенантом, а получил лишь звание старшего сержанта. С июня 1944-го находился в действующей армии, с августа — командовал орудием в составе 168-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 33-й отдельной Черкасской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Прошел путь до Эльбы. 27 декабря 1944 года был ранен. По словам самого Михаила Танича, едва не был похоронен заживо в братской могиле после тяжелой контузии. За боевые отличия будущий поэт был награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени. На фото — Михаил Танич в 1945 году

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«Те блатные, с кем я сидел, были все-таки людьми с какой- то моралью. Она, конечно, вывернутая, но существовал воровской закон. Думаю, что сейчас его нет, а тогда был и вел свой отсчет еще с царской тюрьмы» (из интервью журналу «Смена»). После окончания войны Михаил Танич поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, окончить который не успел: в 1947 году был арестован по статье 58-10 УК РСФСР («антисоветская агитация»). В дружеской компании он сказал, что немецкие радиоприемники и автострады лучше советских. Один из присутствовавших при том разговоре донес на Танича. В тюрьме и в лагере (в районе Соликамска) будущий поэт провел в общей сложности шесть лет, работал на лесоповале

«Те блатные, с кем я сидел, были все-таки людьми с какой- то моралью. Она, конечно, вывернутая, но существовал воровской закон. Думаю, что сейчас его нет, а тогда был и вел свой отсчет еще с царской тюрьмы» (из интервью журналу «Смена»). После окончания войны Михаил Танич поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, окончить который не успел: в 1947 году был арестован по статье 58-10 УК РСФСР («антисоветская агитация»). В дружеской компании он сказал, что немецкие радиоприемники и автострады лучше советских. Один из присутствовавших при том разговоре донес на Танича. В тюрьме и в лагере (в районе Соликамска) будущий поэт провел в общей сложности шесть лет, работал на лесоповале

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«Я долгое время писал без понятия о рифме. Первое время не задумывался о своем индивидуальном стиле. Только в более позднюю пору, когда уже были свои книжки, прорезался собственный голос» (из интервью «Учительской газете»). После освобождения Михаил жил на Сахалине, работал мастером в организации «Строймехмонтаж». Не будучи реабилитированным, он не мог поселиться в Москве, хотя там жил его двоюродный брат. Публиковал в местной газете свои стихи под фамилией Танич. В тридцать три года женился на восемнадцатилетней Лидии Козловой. С ней он познакомился на вечеринке, посвященной 7 ноября. Девушка спела под гитару, подобрав подходящие мелодии, две песни на стихи Танича, назвав его «нашим поэтом» и понятия не имея, что автор находится рядом. Тогда же, в 1956 году, Михаил Танич был реабилитирован. Первый сборник стихов Михаила Танича вышел в 1959 году

«Я долгое время писал без понятия о рифме. Первое время не задумывался о своем индивидуальном стиле. Только в более позднюю пору, когда уже были свои книжки, прорезался собственный голос» (из интервью «Учительской газете»). После освобождения Михаил жил на Сахалине, работал мастером в организации «Строймехмонтаж». Не будучи реабилитированным, он не мог поселиться в Москве, хотя там жил его двоюродный брат. Публиковал в местной газете свои стихи под фамилией Танич. В тридцать три года женился на восемнадцатилетней Лидии Козловой. С ней он познакомился на вечеринке, посвященной 7 ноября. Девушка спела под гитару, подобрав подходящие мелодии, две песни на стихи Танича, назвав его «нашим поэтом» и понятия не имея, что автор находится рядом. Тогда же, в 1956 году, Михаил Танич был реабилитирован. Первый сборник стихов Михаила Танича вышел в 1959 году

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

«Меня Лариса (Долина) называет Гениальным. И я привык к этому прозвищу. И уже согласен, если это не вылетело у нее случайно, и она настаивает на этом. Значит, так оно и есть. Красивые женщины – это все относительно. Я просто люблю женщин. Но всех красивее моя жена Лида. Это так же верно, как и то, что я гениальный» (из интервью «Учительской газете»). Начиная с 1960-х годов Михаил Танич сотрудничал с разными композиторами и исполнителями. Так, его песню «Текстильный городок», написанную совместно Яном Френкелем исполняли Раиса Неменова и Майя Кристалинская. В дальнейшем соавторами поэта были композиторы Никита Богословский, Аркадий Островский, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский и др. Совместно с Юрием Саульским поэт написал шлягер «Черный кот». Вместе с Левоном Мерабовым — песню «Робот», с которой дебютировала на радио Алла Пугачева. На фото Михаил Танич принимает поздравления от певицы Ларисы Долиной на юбилейном концерте в ГЦКЗ «Россия»

«Меня Лариса (Долина) называет Гениальным. И я привык к этому прозвищу. И уже согласен, если это не вылетело у нее случайно, и она настаивает на этом. Значит, так оно и есть. Красивые женщины – это все относительно. Я просто люблю женщин. Но всех красивее моя жена Лида. Это так же верно, как и то, что я гениальный» (из интервью «Учительской газете»). Начиная с 1960-х годов Михаил Танич сотрудничал с разными композиторами и исполнителями. Так, его песню «Текстильный городок», написанную совместно Яном Френкелем исполняли Раиса Неменова и Майя Кристалинская. В дальнейшем соавторами поэта были композиторы Никита Богословский, Аркадий Островский, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский и др. Совместно с Юрием Саульским поэт написал шлягер «Черный кот». Вместе с Левоном Мерабовым — песню «Робот», с которой дебютировала на радио Алла Пугачева. На фото Михаил Танич принимает поздравления от певицы Ларисы Долиной на юбилейном концерте в ГЦКЗ «Россия»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

«В Союз писателей меня приняли только в 45 лет. Тогда человек, занимающийся литературным трудом и не приписанный ни к какой организации, считался по советским законам тунеядцем. Не могли понять: что это за профессия такая, поэт? Я был неприкаянным, пока не стал членом СП. А стал, когда уже семь лет был известен как автор 50 популярных песен. А я все был тунеядец» (Из интервью KP.RU). Михаил Танич был членом Союза писателей СССР с 1968 года. Он является автором почти 20 сборников стихотворений. Итоговый издал в 1998 году, тогда же выпустил первый песенный сборник «Погода в доме»

«В Союз писателей меня приняли только в 45 лет. Тогда человек, занимающийся литературным трудом и не приписанный ни к какой организации, считался по советским законам тунеядцем. Не могли понять: что это за профессия такая, поэт? Я был неприкаянным, пока не стал членом СП. А стал, когда уже семь лет был известен как автор 50 популярных песен. А я все был тунеядец» (Из интервью KP.RU). Михаил Танич был членом Союза писателей СССР с 1968 года. Он является автором почти 20 сборников стихотворений. Итоговый издал в 1998 году, тогда же выпустил первый песенный сборник «Погода в доме»

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1985 году поэт помог Владимиру Кузьмину (на фото), который благодаря композиции на стихи Михаила Танича впервые выступил в конкурсе «Песня года». В середине 1980-х поэт стал сочинять стихи для популярных тогда композиторов Давида Тухманова и Раймонда Паулса

В 1985 году поэт помог Владимиру Кузьмину (на фото), который благодаря композиции на стихи Михаила Танича впервые выступил в конкурсе «Песня года». В середине 1980-х поэт стал сочинять стихи для популярных тогда композиторов Давида Тухманова и Раймонда Паулса

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«”Лесоповал” — это большая часть моей жизни» (из интервью «Радио Шансон»). В 1990 году Михаил Танич создал группу «Лесоповал». Лидером которой был композитор и певец Сергей Коржуков, трагически погибший в 1994 году. На фото: группа «Лесоповал» во время выступления на церемонии вручения премии «Шансон года» в Государственном Кремлевском дворце

«”Лесоповал” — это большая часть моей жизни» (из интервью «Радио Шансон»). В 1990 году Михаил Танич создал группу «Лесоповал». Лидером которой был композитор и певец Сергей Коржуков, трагически погибший в 1994 году. На фото: группа «Лесоповал» во время выступления на церемонии вручения премии «Шансон года» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

«Коржуков и был — &quot;Лесоповал&quot;. Не стало Сережи — погиб &quot;Лесоповал&quot;. Так продолжалось с полгода. Но поскольку у &quot;Лесоповала&quot; осталось много поклонников, то я от них все время получал выговоры: &quot;Почему вы это забросили?!&quot; И я понял, что надо продолжать. Начались поиски солиста, музыкантов. Приходило немало ребят — может, тридцать — сорок. Так возник Сережа Куприк — он очень похож типажно на Коржукова» (из интервью журналу «Смена»). В 1995 году группа получила второе рождение, благодаря новому солисту Сергею Куприку и композитору, аранжировщику, мультиинструменталисту Александру Федоркову. На фото: солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк во время выступления на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»

«Коржуков и был — "Лесоповал". Не стало Сережи — погиб "Лесоповал". Так продолжалось с полгода. Но поскольку у "Лесоповала" осталось много поклонников, то я от них все время получал выговоры: "Почему вы это забросили?!" И я понял, что надо продолжать. Начались поиски солиста, музыкантов. Приходило немало ребят — может, тридцать — сорок. Так возник Сережа Куприк — он очень похож типажно на Коржукова» (из интервью журналу «Смена»). В 1995 году группа получила второе рождение, благодаря новому солисту Сергею Куприку и композитору, аранжировщику, мультиинструменталисту Александру Федоркову. На фото: солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк во время выступления на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»

Фото: Антон Спиридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

«Лесоповал» был главным проектом Михаила Танича в конце его жизни. Группа выпустила шестнадцать номерных альбомов (последний — уже после смерти поэта), он написал для коллектива больше 300 песен. После смерти Сергея Коржукова песни на стихи Михаила Танича писали как известные композиторы, так и музыканты группы. «Лесоповал» стал чаще отходить от так называемого русского шансона. Например, Михаил Танич и Александр Федорков написали песню «Был пацан…» о солдате, погибшем на чеченской войне. На фото: поэт Михаил Танич во время пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла «Свадьба соек»

«Лесоповал» был главным проектом Михаила Танича в конце его жизни. Группа выпустила шестнадцать номерных альбомов (последний — уже после смерти поэта), он написал для коллектива больше 300 песен. После смерти Сергея Коржукова песни на стихи Михаила Танича писали как известные композиторы, так и музыканты группы. «Лесоповал» стал чаще отходить от так называемого русского шансона. Например, Михаил Танич и Александр Федорков написали песню «Был пацан…» о солдате, погибшем на чеченской войне. На фото: поэт Михаил Танич во время пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла «Свадьба соек»

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«По характеру я лидер. Пунктуален, аккуратен, придирчив. Про таких, как я, говорят: “Без работы как дурак”… И очень не люблю проигрывать» (Из интервью KP.RU). Михаил Танич много лет боролся с тяжелой болезнью, не думал сдаваться. Участвовал в публичных мероприятиях, работал. Так, в 2000-м вышла в свет книга мемуаров Михаила Танича «Играла музыка в саду». Ее поэт писал в больнице, будучи уже тяжело больным. В том же, 2000-м, поэт снялся в клипе на свою песню «Теплоход прогулочный» в исполнении Валерия Сюткина. В 2003 году за выдающиеся заслуги и достижения в области музыкального и эстрадного искусства Михаил Танич получил звание народного артиста Российской Федерации. Любопытный факт: в 2004 году Валерий Сюткин выпустил видеоклип со своей песней «Красавчик», слова которой Михаил Танич написал специально для певца в качестве компенсации за проигранную партию в бильярд. В 2005-м Михаил Танич появился в клипе «Лесоповала» на песню «Было трое нас дружков», а потом был записан дуэт Александра Добронравова и Михаила Танича с песней «Мужики как мужики». На фото: поэт Михаил Танич (слева) на трибуне болельщиков наблюдает за игрой спортсменов на Международном теннисном турнире «Кубок Кремля-2005» в спорткомплексе «Олимпийский»

«По характеру я лидер. Пунктуален, аккуратен, придирчив. Про таких, как я, говорят: “Без работы как дурак”… И очень не люблю проигрывать» (Из интервью KP.RU). Михаил Танич много лет боролся с тяжелой болезнью, не думал сдаваться. Участвовал в публичных мероприятиях, работал. Так, в 2000-м вышла в свет книга мемуаров Михаила Танича «Играла музыка в саду». Ее поэт писал в больнице, будучи уже тяжело больным. В том же, 2000-м, поэт снялся в клипе на свою песню «Теплоход прогулочный» в исполнении Валерия Сюткина. В 2003 году за выдающиеся заслуги и достижения в области музыкального и эстрадного искусства Михаил Танич получил звание народного артиста Российской Федерации. Любопытный факт: в 2004 году Валерий Сюткин выпустил видеоклип со своей песней «Красавчик», слова которой Михаил Танич написал специально для певца в качестве компенсации за проигранную партию в бильярд. В 2005-м Михаил Танич появился в клипе «Лесоповала» на песню «Было трое нас дружков», а потом был записан дуэт Александра Добронравова и Михаила Танича с песней «Мужики как мужики». На фото: поэт Михаил Танич (слева) на трибуне болельщиков наблюдает за игрой спортсменов на Международном теннисном турнире «Кубок Кремля-2005» в спорткомплексе «Олимпийский»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Михаил Танич умер в Москве 17 апреля 2008 года на 85-м году жизни. Причина смерти — хроническая почечная недостаточность и длительное онкологическое заболевание. Поэта похоронили на 25-м участке Ваганьковского кладбища. На фото: могила поэта Михаила Танича

Михаил Танич умер в Москве 17 апреля 2008 года на 85-м году жизни. Причина смерти — хроническая почечная недостаточность и длительное онкологическое заболевание. Поэта похоронили на 25-м участке Ваганьковского кладбища. На фото: могила поэта Михаила Танича

Фото: Андрей Пугачев

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«…в Таганроге было много пожилых людей, помнивших царский строй, чеховские времена. Даже продукты были такие же, как в царские времена. Кефир продавали настоящий, ничего общего с современным он не имел» (из интервью «Учительской газете»). Михаил Танхилевич в еврейской семье. Отец — Исаак Танхилевич был красноармейцем, затем стал заместителем начальника мариупольской ЧК, а потом окончил Петроградский институт коммунального хозяйства и занял должность начальника управления коммунального хозяйства Таганрога. Мать — Марина Траскунова (при рождении Эсфирь-Шифра Боруховна) возглавляла плановый отдел в издательстве «Таганрогская правда». На фото — Михаил Танич с родителями

Фото: википедия

«Играл в футбол лет с пяти. Когда начал выступать за детские и юношеские дворовые команды, мне всегда удавалось забивать голы. Меня приглашали играть за все улицы и команды Ростова-на-Дону. Теперь, когда я что-то сочиню, испытываю чувство, похожее на то, когда я забивал гол» (из интервью KP.RU). В 30-х годах прошлого века родители Михаила Танича были репрессированы. Так, отца поэта обвинили в хищении социалистической собственности и расстреляли по сталинским спискам 6 октября 1938 года. была арестована как член семьи изменника Родины. Четырнадцатилетний Михаил Танхилевич поселился в Ростове-на-Дону у деда — бывшего главного бухгалтера металлургических заводов Мариуполя Боруха Траскунова

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Аттестат о среднем образовании Михаил Танич получил 22 июня 1941 года. С началом Великой Отечественной войны эвакуировался с семьей матери, в том числе дедом, на Северный Кавказ, оттуда — в Тбилиси. Учился в Тбилисском артиллерийском училище, однако как сын репрессированного не стал лейтенантом, а получил лишь звание старшего сержанта. С июня 1944-го находился в действующей армии, с августа — командовал орудием в составе 168-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 33-й отдельной Черкасской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Прошел путь до Эльбы. 27 декабря 1944 года был ранен. По словам самого Михаила Танича, едва не был похоронен заживо в братской могиле после тяжелой контузии. За боевые отличия будущий поэт был награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени. На фото — Михаил Танич в 1945 году

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«Те блатные, с кем я сидел, были все-таки людьми с какой- то моралью. Она, конечно, вывернутая, но существовал воровской закон. Думаю, что сейчас его нет, а тогда был и вел свой отсчет еще с царской тюрьмы» (из интервью журналу «Смена»). После окончания войны Михаил Танич поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, окончить который не успел: в 1947 году был арестован по статье 58-10 УК РСФСР («антисоветская агитация»). В дружеской компании он сказал, что немецкие радиоприемники и автострады лучше советских. Один из присутствовавших при том разговоре донес на Танича. В тюрьме и в лагере (в районе Соликамска) будущий поэт провел в общей сложности шесть лет, работал на лесоповале

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«Я долгое время писал без понятия о рифме. Первое время не задумывался о своем индивидуальном стиле. Только в более позднюю пору, когда уже были свои книжки, прорезался собственный голос» (из интервью «Учительской газете»). После освобождения Михаил жил на Сахалине, работал мастером в организации «Строймехмонтаж». Не будучи реабилитированным, он не мог поселиться в Москве, хотя там жил его двоюродный брат. Публиковал в местной газете свои стихи под фамилией Танич. В тридцать три года женился на восемнадцатилетней Лидии Козловой. С ней он познакомился на вечеринке, посвященной 7 ноября. Девушка спела под гитару, подобрав подходящие мелодии, две песни на стихи Танича, назвав его «нашим поэтом» и понятия не имея, что автор находится рядом. Тогда же, в 1956 году, Михаил Танич был реабилитирован. Первый сборник стихов Михаила Танича вышел в 1959 году

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

«Меня Лариса (Долина) называет Гениальным. И я привык к этому прозвищу. И уже согласен, если это не вылетело у нее случайно, и она настаивает на этом. Значит, так оно и есть. Красивые женщины – это все относительно. Я просто люблю женщин. Но всех красивее моя жена Лида. Это так же верно, как и то, что я гениальный» (из интервью «Учительской газете»). Начиная с 1960-х годов Михаил Танич сотрудничал с разными композиторами и исполнителями. Так, его песню «Текстильный городок», написанную совместно Яном Френкелем исполняли Раиса Неменова и Майя Кристалинская. В дальнейшем соавторами поэта были композиторы Никита Богословский, Аркадий Островский, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский и др. Совместно с Юрием Саульским поэт написал шлягер «Черный кот». Вместе с Левоном Мерабовым — песню «Робот», с которой дебютировала на радио Алла Пугачева. На фото Михаил Танич принимает поздравления от певицы Ларисы Долиной на юбилейном концерте в ГЦКЗ «Россия»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

«В Союз писателей меня приняли только в 45 лет. Тогда человек, занимающийся литературным трудом и не приписанный ни к какой организации, считался по советским законам тунеядцем. Не могли понять: что это за профессия такая, поэт? Я был неприкаянным, пока не стал членом СП. А стал, когда уже семь лет был известен как автор 50 популярных песен. А я все был тунеядец» (Из интервью KP.RU). Михаил Танич был членом Союза писателей СССР с 1968 года. Он является автором почти 20 сборников стихотворений. Итоговый издал в 1998 году, тогда же выпустил первый песенный сборник «Погода в доме»

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1985 году поэт помог Владимиру Кузьмину (на фото), который благодаря композиции на стихи Михаила Танича впервые выступил в конкурсе «Песня года». В середине 1980-х поэт стал сочинять стихи для популярных тогда композиторов Давида Тухманова и Раймонда Паулса

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«”Лесоповал” — это большая часть моей жизни» (из интервью «Радио Шансон»). В 1990 году Михаил Танич создал группу «Лесоповал». Лидером которой был композитор и певец Сергей Коржуков, трагически погибший в 1994 году. На фото: группа «Лесоповал» во время выступления на церемонии вручения премии «Шансон года» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

«Коржуков и был — "Лесоповал". Не стало Сережи — погиб "Лесоповал". Так продолжалось с полгода. Но поскольку у "Лесоповала" осталось много поклонников, то я от них все время получал выговоры: "Почему вы это забросили?!" И я понял, что надо продолжать. Начались поиски солиста, музыкантов. Приходило немало ребят — может, тридцать — сорок. Так возник Сережа Куприк — он очень похож типажно на Коржукова» (из интервью журналу «Смена»). В 1995 году группа получила второе рождение, благодаря новому солисту Сергею Куприку и композитору, аранжировщику, мультиинструменталисту Александру Федоркову. На фото: солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк во время выступления на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»

Фото: Антон Спиридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

«Лесоповал» был главным проектом Михаила Танича в конце его жизни. Группа выпустила шестнадцать номерных альбомов (последний — уже после смерти поэта), он написал для коллектива больше 300 песен. После смерти Сергея Коржукова песни на стихи Михаила Танича писали как известные композиторы, так и музыканты группы. «Лесоповал» стал чаще отходить от так называемого русского шансона. Например, Михаил Танич и Александр Федорков написали песню «Был пацан…» о солдате, погибшем на чеченской войне. На фото: поэт Михаил Танич во время пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла «Свадьба соек»

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

«По характеру я лидер. Пунктуален, аккуратен, придирчив. Про таких, как я, говорят: “Без работы как дурак”… И очень не люблю проигрывать» (Из интервью KP.RU). Михаил Танич много лет боролся с тяжелой болезнью, не думал сдаваться. Участвовал в публичных мероприятиях, работал. Так, в 2000-м вышла в свет книга мемуаров Михаила Танича «Играла музыка в саду». Ее поэт писал в больнице, будучи уже тяжело больным. В том же, 2000-м, поэт снялся в клипе на свою песню «Теплоход прогулочный» в исполнении Валерия Сюткина. В 2003 году за выдающиеся заслуги и достижения в области музыкального и эстрадного искусства Михаил Танич получил звание народного артиста Российской Федерации. Любопытный факт: в 2004 году Валерий Сюткин выпустил видеоклип со своей песней «Красавчик», слова которой Михаил Танич написал специально для певца в качестве компенсации за проигранную партию в бильярд. В 2005-м Михаил Танич появился в клипе «Лесоповала» на песню «Было трое нас дружков», а потом был записан дуэт Александра Добронравова и Михаила Танича с песней «Мужики как мужики». На фото: поэт Михаил Танич (слева) на трибуне болельщиков наблюдает за игрой спортсменов на Международном теннисном турнире «Кубок Кремля-2005» в спорткомплексе «Олимпийский»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Михаил Танич умер в Москве 17 апреля 2008 года на 85-м году жизни. Причина смерти — хроническая почечная недостаточность и длительное онкологическое заболевание. Поэта похоронили на 25-м участке Ваганьковского кладбища. На фото: могила поэта Михаила Танича

Фото: Андрей Пугачев

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