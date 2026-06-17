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«Мечтал, но уже не сыграю»

17 июня актер и продюсер Юрий Ваксман отметил бы 65-летие

17 июня 1961 года в молдавском Тирасполе родился актер, продюсер и основатель Ярославского камерного театра Юрий Ваксман. В 2026 году ему бы исполнилось 65 лет. Он был известен широкой публике по ролям в кино. Актер основал кинокомпанию «ЯрСинема», благодаря которой в Ярославле проходили съемки многих художественных фильмов и сериалов. Но главным в своей жизни он считал театр. О творчестве и жизни Юрия Ваксмана — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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«Кто же не хочет Гамлета сыграть? Ну, я не хочу. Я бы сыграл Фальстафа (комический персонаж Шекспира). Мечтал, но уже не сыграю, и время ушло». Юрий Ваксман родился в Тирасполе. Окончив Воронежский театральный институт, он из пяти предложений выбрал Ярославский ТЮЗ. Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года господин Ваксман служил в театре

«Кто же не хочет Гамлета сыграть? Ну, я не хочу. Я бы сыграл Фальстафа (комический персонаж Шекспира). Мечтал, но уже не сыграю, и время ушло». Юрий Ваксман родился в Тирасполе. Окончив Воронежский театральный институт, он из пяти предложений выбрал Ярославский ТЮЗ. Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года господин Ваксман служил в театре

Фото: Волковский театр

Полноценным дебютом в кино Юрия Ваксмана стала роль следователя Мальцева в фильме Никиты Хубова «Тело», 1990 года. Это история про пару из подмосковного поселка, социальные условия которого разрушают любовь и приводят к трагической развязке

Полноценным дебютом в кино Юрия Ваксмана стала роль следователя Мальцева в фильме Никиты Хубова «Тело», 1990 года. Это история про пару из подмосковного поселка, социальные условия которого разрушают любовь и приводят к трагической развязке

Фото: Кадр из фильмы «Тело», 1990 года

«Не будь театра, я кино никогда бы не занимался. Театр – это основа, двигатель, воздух. За роль в театре люди будут работать бесплатно в каком-нибудь Урюпинске у интересного режиссера. Кино – это в большей степени бизнес, деньги»

«Не будь театра, я кино никогда бы не занимался. Театр – это основа, двигатель, воздух. За роль в театре люди будут работать бесплатно в каком-нибудь Урюпинске у интересного режиссера. Кино – это в большей степени бизнес, деньги»

Фото: stuki-druki.com

После ухода из ТЮЗа Юрий Ваксман занялся бизнесом. Он открыл в Ярославле кафе «Дом актера» и поработал несколько лет в ресторанном бизнесе за границей. В 1999 году он вернулся в город, где открыл частный профессиональный театр

После ухода из ТЮЗа Юрий Ваксман занялся бизнесом. Он открыл в Ярославле кафе «Дом актера» и поработал несколько лет в ресторанном бизнесе за границей. В 1999 году он вернулся в город, где открыл частный профессиональный театр

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Открылся Ярославский камерный театр спектаклем «Интервью» по пьесе американского драматурга Питера Суэта. Режиссером выступил Владимир Воронцов. Репетиции с участием двух актеров — Владимира Гусева и Юрия Ваксмана — проходили в кафе «Дом Актера». Ставили спектакль «для себя», а в итоге он получил небывалый успех и был удостоен высшей награды Московского фестиваля имени Смоктуновского — Хрустального кубка. Спектакль оставался в репертуаре 25 лет

Открылся Ярославский камерный театр спектаклем «Интервью» по пьесе американского драматурга Питера Суэта. Режиссером выступил Владимир Воронцов. Репетиции с участием двух актеров — Владимира Гусева и Юрия Ваксмана — проходили в кафе «Дом Актера». Ставили спектакль «для себя», а в итоге он получил небывалый успех и был удостоен высшей награды Московского фестиваля имени Смоктуновского — Хрустального кубка. Спектакль оставался в репертуаре 25 лет

Фото: из архива Ярославского камерного театра

Вскоре Ярославский камерный театр обрел свою собственную сцену, переехав из кафе в здание бывшего кинотеатра «Арс» в Ярославле

Вскоре Ярославский камерный театр обрел свою собственную сцену, переехав из кафе в здание бывшего кинотеатра «Арс» в Ярославле

Фото: Алла Чижова

«Быть директором такого театра, как наш, очень сложно, потому что у нас нет государственного финансирования. Мы существуем только на то, что мы можем заработать или в театре, или на стороне. В кино снимаюсь, и вот свои гонорары могу привезти, зарплаты заплатить или сделать ремонт в театре. Надо крутиться. Вот 24 года театру будет. И 24 года мы живем. Как мы живем, я сам не понимаю» На фото: спектакль &quot;Любо?... Дорого!&quot; Ярославского камерного театра

«Быть директором такого театра, как наш, очень сложно, потому что у нас нет государственного финансирования. Мы существуем только на то, что мы можем заработать или в театре, или на стороне. В кино снимаюсь, и вот свои гонорары могу привезти, зарплаты заплатить или сделать ремонт в театре. Надо крутиться. Вот 24 года театру будет. И 24 года мы живем. Как мы живем, я сам не понимаю» На фото: спектакль "Любо?... Дорого!" Ярославского камерного театра

Фото: из архива Ярославского камерного театра

Для финансирования театра Юрий Ваксман создал провинциальную киностудию «ЯрСинема». Студия сняла фильмы «Гидравлика» с Андреем Мерзликиным (2010 год), «Гербарий Маши Колосовой» (2010 год), «Небесная команда» про погибшую команду «Локомотив» (2021 год), «Портной из Бруклина» с Сергеем Пускепалисом (2022 год) и другие картины. С участием кинокомпании снимался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023 год)

Для финансирования театра Юрий Ваксман создал провинциальную киностудию «ЯрСинема». Студия сняла фильмы «Гидравлика» с Андреем Мерзликиным (2010 год), «Гербарий Маши Колосовой» (2010 год), «Небесная команда» про погибшую команду «Локомотив» (2021 год), «Портной из Бруклина» с Сергеем Пускепалисом (2022 год) и другие картины. С участием кинокомпании снимался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023 год)

Фото: из архива Ярославского камерного театра

«Кино как наркотик, затягивает. И здесь тоже хочется сделать свой уникальный проект... Сегодня мне ни за один фильм не стыдно. Ни за сценарий, ни за качество съемки...»

«Кино как наркотик, затягивает. И здесь тоже хочется сделать свой уникальный проект... Сегодня мне ни за один фильм не стыдно. Ни за сценарий, ни за качество съемки...»

Фото: Кадр из фильма «Портной из Бруклина»

Широкую известность Юрий Ваксман приобрел благодаря сериалу «Молодежка», в котором он сыграл роль администратора хоккейного клуба «Медведи» Николая Григорьевича (Колюню)

Широкую известность Юрий Ваксман приобрел благодаря сериалу «Молодежка», в котором он сыграл роль администратора хоккейного клуба «Медведи» Николая Григорьевича (Колюню)

Фото: кадр из сериала «Молодежка»

Юрий Ваксман признавался, что любил эпизодические роли. «Эпизоды я все люблю. Эпизоды — это очень важно. За минуту ты должен сделать так, во-первых, чтобы рассказать об этом маленьком характере, а во-вторых, чтоб тебя вообще запомнил зритель»

Юрий Ваксман признавался, что любил эпизодические роли. «Эпизоды я все люблю. Эпизоды — это очень важно. За минуту ты должен сделать так, во-первых, чтобы рассказать об этом маленьком характере, а во-вторых, чтоб тебя вообще запомнил зритель»

Фото: Кадр из фильма Майор Гром: Чумной Доктор (2021

«Кино я люблю. Кино – это как любимая игрушка. Кино – это как необходимость в самовыражении. Кино – это популярность, что немаловажно. Актеры должны быть немножко тщеславными»

«Кино я люблю. Кино – это как любимая игрушка. Кино – это как необходимость в самовыражении. Кино – это популярность, что немаловажно. Актеры должны быть немножко тщеславными»

Фото: Волковский театр, «ВКонтакте»

«Но с точки зрения понимания профессии — конечно, театр. В театре ты вышел на сцену сегодня, сейчас, в данную минуту…Сегодня сыграл так, завтра сыграешь по-другому. Театр — это общение со зрителем сейчас и здесь» На фото: момент спектакля &quot;Весельчаки&quot; Ярославского камерного театра

«Но с точки зрения понимания профессии — конечно, театр. В театре ты вышел на сцену сегодня, сейчас, в данную минуту…Сегодня сыграл так, завтра сыграешь по-другому. Театр — это общение со зрителем сейчас и здесь» На фото: момент спектакля "Весельчаки" Ярославского камерного театра

Фото: Ваксман-центр, ВКонтакте

«Актеры достичь высот не могут. Это бесконечность». В 2023 году президент Владимир Путин присвоил Юрию Ваксману звание заслуженного работника культуры Российской Федерации за вклад в развитие российской культуры и искусства На фото: спектакль &quot;Весельчаки&quot;

«Актеры достичь высот не могут. Это бесконечность». В 2023 году президент Владимир Путин присвоил Юрию Ваксману звание заслуженного работника культуры Российской Федерации за вклад в развитие российской культуры и искусства На фото: спектакль "Весельчаки"

Фото: Ваксман-центр, ВКонтакте

«Если бы зрители влияли на репертуар, я не думаю, что театры достигали бы каких-то высот. Если бы мы шли на поводу зрителя, то занимались бы не искусством, а кассой. Театр должен разговаривать со зрителем, владеть умами, вести». Ярославский камерный театр за 20 лет работы поставил 25 спектаклей.

«Если бы зрители влияли на репертуар, я не думаю, что театры достигали бы каких-то высот. Если бы мы шли на поводу зрителя, то занимались бы не искусством, а кассой. Театр должен разговаривать со зрителем, владеть умами, вести». Ярославский камерный театр за 20 лет работы поставил 25 спектаклей.

Фото: из архива Ярославского камерного театра

Юрий Ваксман и Сергей Пускепалис, актер, режиссер и художественный руководитель Волковского театра (погиб в ДТП в 2022 году)

Юрий Ваксман и Сергей Пускепалис, актер, режиссер и художественный руководитель Волковского театра (погиб в ДТП в 2022 году)

Фото: Волковский театр, ВКонтакте

27 марта 2024 года, во Всемирный день театра, Юрий Ваксман поднялся на сцену Волковского театра, чтобы получить награду из рук губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

27 марта 2024 года, во Всемирный день театра, Юрий Ваксман поднялся на сцену Волковского театра, чтобы получить награду из рук губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Фото: Волковский театр, «ВКонтакте»

В тот же вечер Юрий Ваксман ушел из жизни. Он умер от инфаркта на дружеской встрече с коллегами в рамках своего фестиваля «Просто хорошее кино», которая проводилась в кафе «Дом актера». До приезда скорой помощи реанимировать Юрия Ваксмана пытались друзья и знакомые. На следующий день Ярославскому Камерному театру исполнилось 25 лет

В тот же вечер Юрий Ваксман ушел из жизни. Он умер от инфаркта на дружеской встрече с коллегами в рамках своего фестиваля «Просто хорошее кино», которая проводилась в кафе «Дом актера». До приезда скорой помощи реанимировать Юрия Ваксмана пытались друзья и знакомые. На следующий день Ярославскому Камерному театру исполнилось 25 лет

Фото: Ваксман-центр, ВКонтакте

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«Кто же не хочет Гамлета сыграть? Ну, я не хочу. Я бы сыграл Фальстафа (комический персонаж Шекспира). Мечтал, но уже не сыграю, и время ушло». Юрий Ваксман родился в Тирасполе. Окончив Воронежский театральный институт, он из пяти предложений выбрал Ярославский ТЮЗ. Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года господин Ваксман служил в театре

Фото: Волковский театр

Полноценным дебютом в кино Юрия Ваксмана стала роль следователя Мальцева в фильме Никиты Хубова «Тело», 1990 года. Это история про пару из подмосковного поселка, социальные условия которого разрушают любовь и приводят к трагической развязке

Фото: Кадр из фильмы «Тело», 1990 года

«Не будь театра, я кино никогда бы не занимался. Театр – это основа, двигатель, воздух. За роль в театре люди будут работать бесплатно в каком-нибудь Урюпинске у интересного режиссера. Кино – это в большей степени бизнес, деньги»

Фото: stuki-druki.com

После ухода из ТЮЗа Юрий Ваксман занялся бизнесом. Он открыл в Ярославле кафе «Дом актера» и поработал несколько лет в ресторанном бизнесе за границей. В 1999 году он вернулся в город, где открыл частный профессиональный театр

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Открылся Ярославский камерный театр спектаклем «Интервью» по пьесе американского драматурга Питера Суэта. Режиссером выступил Владимир Воронцов. Репетиции с участием двух актеров — Владимира Гусева и Юрия Ваксмана — проходили в кафе «Дом Актера». Ставили спектакль «для себя», а в итоге он получил небывалый успех и был удостоен высшей награды Московского фестиваля имени Смоктуновского — Хрустального кубка. Спектакль оставался в репертуаре 25 лет

Фото: из архива Ярославского камерного театра

Вскоре Ярославский камерный театр обрел свою собственную сцену, переехав из кафе в здание бывшего кинотеатра «Арс» в Ярославле

Фото: Алла Чижова

«Быть директором такого театра, как наш, очень сложно, потому что у нас нет государственного финансирования. Мы существуем только на то, что мы можем заработать или в театре, или на стороне. В кино снимаюсь, и вот свои гонорары могу привезти, зарплаты заплатить или сделать ремонт в театре. Надо крутиться. Вот 24 года театру будет. И 24 года мы живем. Как мы живем, я сам не понимаю» На фото: спектакль "Любо?... Дорого!" Ярославского камерного театра

Фото: из архива Ярославского камерного театра

Для финансирования театра Юрий Ваксман создал провинциальную киностудию «ЯрСинема». Студия сняла фильмы «Гидравлика» с Андреем Мерзликиным (2010 год), «Гербарий Маши Колосовой» (2010 год), «Небесная команда» про погибшую команду «Локомотив» (2021 год), «Портной из Бруклина» с Сергеем Пускепалисом (2022 год) и другие картины. С участием кинокомпании снимался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023 год)

Фото: из архива Ярославского камерного театра

«Кино как наркотик, затягивает. И здесь тоже хочется сделать свой уникальный проект... Сегодня мне ни за один фильм не стыдно. Ни за сценарий, ни за качество съемки...»

Фото: Кадр из фильма «Портной из Бруклина»

Широкую известность Юрий Ваксман приобрел благодаря сериалу «Молодежка», в котором он сыграл роль администратора хоккейного клуба «Медведи» Николая Григорьевича (Колюню)

Фото: кадр из сериала «Молодежка»

Юрий Ваксман признавался, что любил эпизодические роли. «Эпизоды я все люблю. Эпизоды — это очень важно. За минуту ты должен сделать так, во-первых, чтобы рассказать об этом маленьком характере, а во-вторых, чтоб тебя вообще запомнил зритель»

Фото: Кадр из фильма Майор Гром: Чумной Доктор (2021

«Кино я люблю. Кино – это как любимая игрушка. Кино – это как необходимость в самовыражении. Кино – это популярность, что немаловажно. Актеры должны быть немножко тщеславными»

Фото: Волковский театр, «ВКонтакте»

«Но с точки зрения понимания профессии — конечно, театр. В театре ты вышел на сцену сегодня, сейчас, в данную минуту…Сегодня сыграл так, завтра сыграешь по-другому. Театр — это общение со зрителем сейчас и здесь» На фото: момент спектакля "Весельчаки" Ярославского камерного театра

Фото: Ваксман-центр, ВКонтакте

«Актеры достичь высот не могут. Это бесконечность». В 2023 году президент Владимир Путин присвоил Юрию Ваксману звание заслуженного работника культуры Российской Федерации за вклад в развитие российской культуры и искусства На фото: спектакль "Весельчаки"

Фото: Ваксман-центр, ВКонтакте

«Если бы зрители влияли на репертуар, я не думаю, что театры достигали бы каких-то высот. Если бы мы шли на поводу зрителя, то занимались бы не искусством, а кассой. Театр должен разговаривать со зрителем, владеть умами, вести». Ярославский камерный театр за 20 лет работы поставил 25 спектаклей.

Фото: из архива Ярославского камерного театра

Юрий Ваксман и Сергей Пускепалис, актер, режиссер и художественный руководитель Волковского театра (погиб в ДТП в 2022 году)

Фото: Волковский театр, ВКонтакте

27 марта 2024 года, во Всемирный день театра, Юрий Ваксман поднялся на сцену Волковского театра, чтобы получить награду из рук губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Фото: Волковский театр, «ВКонтакте»

В тот же вечер Юрий Ваксман ушел из жизни. Он умер от инфаркта на дружеской встрече с коллегами в рамках своего фестиваля «Просто хорошее кино», которая проводилась в кафе «Дом актера». До приезда скорой помощи реанимировать Юрия Ваксмана пытались друзья и знакомые. На следующий день Ярославскому Камерному театру исполнилось 25 лет

Фото: Ваксман-центр, ВКонтакте

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