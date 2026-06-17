«Мечтал, но уже не сыграю»
17 июня актер и продюсер Юрий Ваксман отметил бы 65-летие
17 июня 1961 года в молдавском Тирасполе родился актер, продюсер и основатель Ярославского камерного театра Юрий Ваксман. В 2026 году ему бы исполнилось 65 лет. Он был известен широкой публике по ролям в кино. Актер основал кинокомпанию «ЯрСинема», благодаря которой в Ярославле проходили съемки многих художественных фильмов и сериалов. Но главным в своей жизни он считал театр. О творчестве и жизни Юрия Ваксмана — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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