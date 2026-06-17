«Мечтал, но уже не сыграю»

«Быть директором такого театра, как наш, очень сложно, потому что у нас нет государственного финансирования. Мы существуем только на то, что мы можем заработать или в театре, или на стороне. В кино снимаюсь, и вот свои гонорары могу привезти, зарплаты заплатить или сделать ремонт в театре. Надо крутиться. Вот 24 года театру будет. И 24 года мы живем. Как мы живем, я сам не понимаю» На фото: спектакль "Любо?... Дорого!" Ярославского камерного театра

Фото: из архива Ярославского камерного театра