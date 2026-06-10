Удар по истории
Как музей-панорама «Оборона Севастополя» пережил бомбежки в 1942-м и 2026 году
Ночью в Севастополе украинский беспилотник атаковал музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», что привело к пожару на крыше объекта культурного наследия. Пожарные службы присвоили пожару четвертый ранг сложности. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что панорама, созданная художником Францем Рубо, «практически уничтожена». В 1942 году музей также подвергался атаке и горел, однако тогда удалось сохранить значительную часть произведения искусства. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
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