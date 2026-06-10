Удар по истории

Позже в музее сообщили, что уцелели фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании музея, а готовились к экспозиции в другом филиале. Кроме того, уточнили в музее, панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», которую после Великой Отечественной войны выставляли в музее, — это работа, написанная советскими художниками с использованием оригинальных уцелевших частей

Фото: sevmuseum.ru