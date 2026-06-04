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Топливная лихорадка

Как жители Крыма «охотятся» за бензином

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому с 31 мая физические лица могут приобрести не более 20 литров бензина марки АИ-92 в одни руки. Заправка топлива в канистры полностью запрещена. Исключение составляют небольшие частные заправки. Бензин марки АИ-95 теперь будет в первую очередь поставляться для коммунальной и социальной техники. Что происходит на крымскиих заправках — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
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Бензин марок АИ-92 и АИ-95 с 31 мая начали продавать только по талонам

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 с 31 мая начали продавать только по талонам

Фото: Виктория Самко

Продажа бензина по талонам временная мера. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ситуация стабилизируется в течение 30 дней

Продажа бензина по талонам временная мера. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ситуация стабилизируется в течение 30 дней

Фото: Виктория Самко

Цена на газ 3 июня в районе 50 руб. Если на главном табло заправки есть прочерк — это значит, что марка бензина только по талону. Если на табло значение 0, то бензина нет совсем

Цена на газ 3 июня в районе 50 руб. Если на главном табло заправки есть прочерк — это значит, что марка бензина только по талону. Если на табло значение 0, то бензина нет совсем

Фото: Виктория Самко

На газомоторное топливо тоже появились очереди

На газомоторное топливо тоже появились очереди

Фото: Виктория Самко

Параллельно фиксируется дефицит дизельного топлива

Параллельно фиксируется дефицит дизельного топлива

Фото: Виктория Самко

На заправках, где есть талоны, очередей нет

На заправках, где есть талоны, очередей нет

Фото: Виктория Самко

К заправке ТES подъехал бензовоз с пропаном. На вопрос, когда можно заправиться, ответили: «В течение двух часов выйдет на продажу, но только по талонам»

К заправке ТES подъехал бензовоз с пропаном. На вопрос, когда можно заправиться, ответили: «В течение двух часов выйдет на продажу, но только по талонам»

Фото: Виктория Самко

На АЗС «Атан» отсутствует топливо любого вида

На АЗС «Атан» отсутствует топливо любого вида

Фото: Виктория Самко

В Керчи литр «95-го» 2 июня продавали за 95 руб.

В Керчи литр «95-го» 2 июня продавали за 95 руб.

Фото: Виктория Самко

Начало очереди на одну из заправок в городе Симферополь

Начало очереди на одну из заправок в городе Симферополь

Фото: Виктория Самко

Местные жители стоят на заправке и ждут своей очереди больше трех часов

Местные жители стоят на заправке и ждут своей очереди больше трех часов

Фото: Виктория Самко

К обеду 3 июня АИ-95 в Симферополе стоил уже 98 руб. за литр

К обеду 3 июня АИ-95 в Симферополе стоил уже 98 руб. за литр

Фото: Виктория Самко

В Симферополе длинная очередь из автомобилей растянулась от улицы Евпаторийской до улицы Москалева, охватывая двор. Внутри двора машины выстраиваются змейкой

В Симферополе длинная очередь из автомобилей растянулась от улицы Евпаторийской до улицы Москалева, охватывая двор. Внутри двора машины выстраиваются змейкой

Фото: Виктория Самко

Так выглядит место, где можно купить бензин. Одна из девушек, обращаясь к заправщику , сказала «налейте столько, сколько влезет в бак»

Так выглядит место, где можно купить бензин. Одна из девушек, обращаясь к заправщику , сказала «налейте столько, сколько влезет в бак»

Фото: Виктория Самко

Люди, стоящие в конце очереди, подходят ближе, чтобы выяснить, хватит ли им бензина

Люди, стоящие в конце очереди, подходят ближе, чтобы выяснить, хватит ли им бензина

Фото: Виктория Самко

Очередь уже на другую заправку в городе Симферополь

Очередь уже на другую заправку в городе Симферополь

Фото: Виктория Самко

Начинается она с улицы Москалевой и тянется до улицы Мраморной, где расположена заправка

Начинается она с улицы Москалевой и тянется до улицы Мраморной, где расположена заправка

Фото: Виктория Самко

В очереди стоят больше 60 машин

В очереди стоят больше 60 машин

Фото: Виктория Самко

В Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина

В Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина

Фото: Виктория Самко

Так как очередь движется медленно, то есть возможность почитать. Некоторым удается поспать

Так как очередь движется медленно, то есть возможность почитать. Некоторым удается поспать

Фото: Виктория Самко

На частных заправках можно наполнять канистры, на ТЭС и «Атан» это запрещено

На частных заправках можно наполнять канистры, на ТЭС и «Атан» это запрещено

Фото: Виктория Самко

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Бензин марок АИ-92 и АИ-95 с 31 мая начали продавать только по талонам

Фото: Виктория Самко

Продажа бензина по талонам временная мера. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ситуация стабилизируется в течение 30 дней

Фото: Виктория Самко

Цена на газ 3 июня в районе 50 руб. Если на главном табло заправки есть прочерк — это значит, что марка бензина только по талону. Если на табло значение 0, то бензина нет совсем

Фото: Виктория Самко

На газомоторное топливо тоже появились очереди

Фото: Виктория Самко

Параллельно фиксируется дефицит дизельного топлива

Фото: Виктория Самко

На заправках, где есть талоны, очередей нет

Фото: Виктория Самко

К заправке ТES подъехал бензовоз с пропаном. На вопрос, когда можно заправиться, ответили: «В течение двух часов выйдет на продажу, но только по талонам»

Фото: Виктория Самко

На АЗС «Атан» отсутствует топливо любого вида

Фото: Виктория Самко

В Керчи литр «95-го» 2 июня продавали за 95 руб.

Фото: Виктория Самко

Начало очереди на одну из заправок в городе Симферополь

Фото: Виктория Самко

Местные жители стоят на заправке и ждут своей очереди больше трех часов

Фото: Виктория Самко

К обеду 3 июня АИ-95 в Симферополе стоил уже 98 руб. за литр

Фото: Виктория Самко

В Симферополе длинная очередь из автомобилей растянулась от улицы Евпаторийской до улицы Москалева, охватывая двор. Внутри двора машины выстраиваются змейкой

Фото: Виктория Самко

Так выглядит место, где можно купить бензин. Одна из девушек, обращаясь к заправщику , сказала «налейте столько, сколько влезет в бак»

Фото: Виктория Самко

Люди, стоящие в конце очереди, подходят ближе, чтобы выяснить, хватит ли им бензина

Фото: Виктория Самко

Очередь уже на другую заправку в городе Симферополь

Фото: Виктория Самко

Начинается она с улицы Москалевой и тянется до улицы Мраморной, где расположена заправка

Фото: Виктория Самко

В очереди стоят больше 60 машин

Фото: Виктория Самко

В Минэнерго заявили, что контролируют ситуацию и прорабатывают меры для поддержания стабильных поставок бензина

Фото: Виктория Самко

Так как очередь движется медленно, то есть возможность почитать. Некоторым удается поспать

Фото: Виктория Самко

На частных заправках можно наполнять канистры, на ТЭС и «Атан» это запрещено

Фото: Виктория Самко

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