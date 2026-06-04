Топливная лихорадка
Как жители Крыма «охотятся» за бензином
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому с 31 мая физические лица могут приобрести не более 20 литров бензина марки АИ-92 в одни руки. Заправка топлива в канистры полностью запрещена. Исключение составляют небольшие частные заправки. Бензин марки АИ-95 теперь будет в первую очередь поставляться для коммунальной и социальной техники. Что происходит на крымскиих заправках — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
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