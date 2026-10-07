В Ростовской области 7 октября начнется штабная тренировка по гражданской обороне

В Ростовской области с 7 по 9 октября пройдет Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В регионе отработают оповещение населения, действия при эвакуации и порядок использования укрытий, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Основной площадкой учений станет Цимлянский район. 9 октября там проведут смотр сил и средств, в котором примут участие спасательные подразделения и ремонтные бригады электросетевых компаний. Они отработают действия при возможных чрезвычайных ситуациях. Также в районе развернут учебный пункт временного размещения для эвакуированных.

В этот же день в Ростовской области проверят региональную систему оповещения. В 10:35 прозвучит сигнал «Внимание всем!» и сообщение о проверке готовности системы. Затем с 10:43 до 10:44 будет прервано теле- и радиовещание.

В рамках тренировки также проверят состояние защитных сооружений гражданской обороны. По данным областного правительства, в регионе для укрытия населения приспособлены 4367 заглубленных помещений под многоквартирными домами и административными зданиями. В Ростове насчитывается более 1300 укрытий, включая подвалы и подземные переходы.

Валерий Климов