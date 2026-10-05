Главные новости за 5 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежские власти заявили о готовности региона к зиме. По информации замминистра ЖКХ региона Григория Воронцова, уровень подготовки составляет около 99%. К зиме готовы 99,1% котельных, 97% многоквартирных домов, все объекты образования, а также все лечебные учреждения и объекты соцзащиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Пролетарий» на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Кинотеатр «Пролетарий» на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронеже хотят сдать в аренду почти 1 га в Шилово под многоэтажки за 19 млн руб. Договор аренды предполагается заключить сроком на 8 лет и 8 месяцев. Заявки на участие в торгах начали принимать с 5 октября.

Московский областной суд 28 сентября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела известного белгородского предпринимателя и спортивного деятеля Владимира Тебекина и 11 его предполагаемых сообщников. Господину Тебекину среди прочего инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии.

Липецкого общественника и журналиста Дмитрия Красичкова внесли в базу украинского экстремистского сайта. Дмитрий Красичков в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что посещал зону СВО и освещал боевые действия на Украине как журналист, а также «снабжал наших бойцов гуманитаркой».

В Курске после атак БПЛА загорелся электробус и пострадали люди. По последним данным, число раненых из-за падения обломков дрона на улице Энгельса в Курске возросло до пяти человек. Помимо ранее госпитализированных пострадавших, за медицинской помощью обратились еще двое местных жителей.

Ветеран боевых действий Геннадий Юнаев стал руководителем аппарата Орловского областного совета депутатов. Он сменил на этой должности Сергея Потемкина, который занимал ее девять лет, а по итогам последних выборов стал депутатом регпарламента.

Отопление в многоквартирных домах Тамбова включат 7 октября. На проведение пусконаладочных работ теплоснабжающим предприятиям и управляющим компаниям отведено десять дней. Решение о досрочном запуске системы отопления принято в связи с изменением погодных условий.

Егор Якимов