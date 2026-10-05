В Мособлсуде начался процесс по делу белгородского бизнесмена Владимира Тебекина

Московский областной суд 28 сентября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела известного белгородского предпринимателя и спортивного деятеля Владимира Тебекина и 11 его предполагаемых сообщников. Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господину Тебекину инкриминируются занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство организованным преступным сообществом (ОПС), особо крупное мошенничество и незаконная банковская деятельность (ст. 210.1, 210, 159 и 172 УК РФ). Остальные подсудимые в зависимости от роли каждого обвиняются по трем последним статьям. Вину предприниматель не признает, настаивая, что сама его биография исключает возможность связи с криминалом.

По версии следствия, в 2002 году вор в законе Виктор Панюшин по прозвищу Витя Пан, контролировавший организованную преступность в Белгородской, Курской и Орловской областях, наделил Тебекина статусом положенца в Белгородской области — лица, отвечавшего за криминальную ситуацию в регионе. Используя этот статус, Владимир Тебекин, как полагают правоохранители, в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся обналичиванием средств и незаконным возмещением НДС через фиктивные сделки.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год включительно участники ОПС получили свыше 235 млн руб. от незаконной банковской деятельности и похитили из бюджета более 57 млн руб. Федерация бокса Белгородской области и благотворительный фонд «Айсберг», которые возглавлял Тебекин, по версии обвинения, использовались для пополнения воровского «общака».

В рамках расследования суды арестовали имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млрд руб. По данным ФСБ, у Тебекина имеется недвижимость в Германии, а его родственники находятся в ОАЭ. Расследование дела было завершено в апреле 2026 года, по настоянию Генпрокуратуры Первый кассационный суд изменил подсудность, направив дело в Подмосковье.

В июле 2025 года Красногорский горсуд Московской области признал Владимира Тебекина виновным в растрате и легализации преступно нажитых средств, назначив ему пять лет и девять месяцев колонии и штраф 900 тыс. руб. В октябре 2025 года Мособлсуд, подтвердив законность приговора, освободил предпринимателя от наказания в связи с истечением сроков давности. Тем не менее господин Тебекин оставался в СИЗО в связи с нынешним уголовным делом.