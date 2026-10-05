Дорогу за 3,6 млрд рублей на Богатяновском спуске в Ростове завершат до ноября

Реконструкция дорожного полотна на Богатяновском спуске — от улицы Большой Садовой до улицы Береговой — будет доведена до конца раньше ноября 2026 года. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об этом через собственный Telegram-канал, подчеркнув, что строительные бригады придерживаются утвержденного графика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Общий бюджет проекта по прокладке новой магистрали от проспекта Богатяновского спуска до улицы 13-я линия составляет 3,6 млрд руб. Значительная часть этой суммы — порядка 2 млрд руб. — предназначена для выкупа земельных участков под трассу будущей дороги.

Параллельно в донской столице набирает темп обустройство микрорайона Вертолетное поле. В рамках комплексного преобразования территории уже введены в эксплуатацию новое дорожное полотно на улице Тружеников и несколько остановочных павильонов. На улице Батуринской подключено уличное освещение, а жители получили доступ к регулярным маршрутам общественного транспорта.

Первоочередной задачей на ближайшую перспективу остается организация светового контура на участке улицы Тружеников между улицами 2-я Володарского и Батуринской протяженностью 500 метров. Работы по монтажу фонарей возьмет на себя застройщик одного из возводимых в этом районе жилых комплексов — соответствующая договоренность уже зафиксирована. Проектную документацию планируется получить до конца 2026 года, а саму инсталляцию завершить к лету 2027 года.

В районе площади Гагарина и проспекта Ворошиловского продолжается реализация пилотного проекта по комплексному обновлению проспекта. Двухлетняя программа предусматривает поэтапные преобразования: упорядочивание парковочного пространства, замену инженерных коммуникаций и унификацию облика торговых объектов. Отдельно прорабатывается вопрос о создании непрерывной выделенной полосы для движения общественного транспорта.

На улице Сарьяна ремонт, стартовавший в середине сентября, выполнен почти наполовину — технический показатель готовности объекта достиг 45%. Подрядчик в соответствии с контрактными обязательствами меняет дорожное покрытие, частично обновляет бордюрный камень и приводит в порядок тротуары. Полное завершение предусмотренного объема работ запланировано на период до ноября.

Станислав Маслаков