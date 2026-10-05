Суд взыскал с ЖКХ Таганрога 11 млн рублей в пользу подрядчика по ремонту коллектора

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по спору о ремонте главного самотечного коллектора в Таганроге. С управления жилищно-коммунального хозяйства города в пользу строительной фирмы «ПолимерТехМонтаж» взыскано 11,5 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Согласно материалам дела, между сторонами был заключен муниципальный контракт на 56 млн руб. Подрядчик выполнил работы на общую сумму 54,6 млн руб., что подтверждено судебной экспертизой. Заказчик оплатил лишь первый этап работ (43,5 млн руб.), оставшуюся сумму в размере 11,1 млн руб. не выплатил, сославшись на возврат неизрасходованных областных средств в бюджет. Суд признал этот довод несостоятельным, так как работы были фактически выполнены и приняты.

В итоге, с УЖКХ Таганрога взыскано 11,1 млн руб. основного долга, 2,7 млн руб. неустойки за просрочку платежа, а также 351,8 тыс. руб. судебных расходов. Начисление неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ продолжается до фактической оплаты.

Встречный иск УЖКХ о взыскании с подрядчика 5,1 млн руб. неустойки за срыв сроков (с 31 октября 2024 года по март 2025 года) удовлетворен частично. Суд взыскал с «ПолимерТехМонтажа» 2,7 млн рублей, отказав в применении ст. 333 ГК РФ о снижении неустойки.

В результате зачета встречных требований с управления ЖКХ Таганрога подлежит взысканию 11,5 млн руб. Экспертиза по делу проводилась ООО «АНО «НЭСКО», ее стоимость в 170 тыс. руб. также полностью возложена на муниципалитет.

Наталья Белоштейн