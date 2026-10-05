РЖД запускает двухэтажные поезда через Ростов-на-Дону

С конца октября через Ростов-на-Дону начнут курсировать новые двухэтажные составы. Об этом сообщили в РЖД.

Двухэтажные поезда № 337/338 свяжут Самару и Адлер, поезда № 385/386 — Казань и Адлер. К новогодним праздникам через донскую столицу пустят еще один состав по маршруту Киров — Адлер. Продажи билетов на рейсы с отправлением 30 декабря уже открыты.

Кроме того, в праздничные дни на сеть выйдут туристические составы, в том числе «Лыжная стрела» в направлении курорта Роза Хутор.

Наталья Белоштейн