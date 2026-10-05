Ростовчанка Александра Шубладзе впервые победила в турнире WTA в Цзиншане

Ростовская теннисистка Александра Шубладзе выиграла турнир WTA 125 в китайском Цзиншане. В финале 4 октября она обыграла первую сеяную, испанку Джессику Бузас Манейро, со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 12 минут. Итоговый счет и продолжительность встречи приводит официальный сайт WTA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

На турнире с призовым фондом $115 тыс. Александра Шубладзе выступала под шестым номером. До финала она выиграла четыре матча: у японки Рины Сайго — 7:5, 6:3, китаянки Цзянь Лу — 6:0, 6:2, еще одной представительницы Китая Сицзя Вэй — 6:7, 6:3, 6:2 и австралийки Эмерсон Джонс — 7:5, 6:4. Сетка и статус турнира были опубликованы на странице Jingshan Tennis Open в WTA.

Финал начался с преимущества россиянки. Бузас Манейро, занимавшая более высокое место в рейтинге и получившая первый номер посева, уступила геймы на двух первых подачах. Александра Шубладзе повела 4:0 и удержала преимущество до конца первого сета. Во второй партии россиянка снова быстро захватила инициативу и довела счет до 5:0. Испанка отыграла два гейма, но переломить ход встречи не смогла. Испанская газета Diario de Arousa также отметила ранние брейки Александраы Шубладзе и проблемы соперницы с первой подачей; издание сообщило, что Бузас Манейро прошла предыдущие четыре круга без потери сета, но в финале уступила за 73 минуты.

Титул стал для 21-летней Александраы Шубладзе первым на турнирах под эгидой WTA. Ранее она выступала главным образом на соревнованиях ITF, где в 2026 году уже брала титулы в Анталье и Гуйяне. Победа в Цзиншане принесла ей 125 рейтинговых очков и $15,5 тыс. призовых — сумму за победу в одиночном разряде указывает опубликованная турнирная сетка. Это существенно укрепит позиции теннисистки: мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале сообщил, что она поднимется со 163-го на 132-е место мирового рейтинга. Это прогнозируемая позиция после турнира; официальный рейтинг обновляется отдельно.

Александра Шубладзе родилась в Ростове-на-Дону 6 сентября 2005 года. В материалах ростовского отделения ЦСКА ее называют воспитанницей местного филиала клуба; там же сообщается, что ее тренирует мать Оксана Шубладзе, заслуженный тренер по теннису.

Станислав Маслаков