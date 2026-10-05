В Ростовской области БПЛА ударил по бензовозу, водитель ранен

В Красносулинском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников пострадал водитель бензовоза. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении. Бензовоз получил повреждения, водитель — множественные ожоги. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы Новошахтинска. Губернатор поручил при необходимости организовать его перевод в областной ожоговый центр.

Всего при отражении атаки в регионе уничтожили пять БПЛА. Беспилотники были сбиты в Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском районах.

Валерий Климов