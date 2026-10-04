В Новочеркасске на сутки отключат водоснабжение

В Новочеркасске с 00:00 6 октября прекратят подачу воды в Промышленном и Восточном районах, поселке Луговом, а также в Октябрьском районе и поселке Персиановском. Об этом сообщила глава города Антонина Пшеничная.

Ограничения связаны с организационно-технологическими работами по повышению надежности и качества работы объектов водоснабжения. Завершить их планируют к 17:00 7 октября.

Жителей затронутых территорий просят заранее запастись водой. Работы будет выполнять ООО «Экотехнологии».

Валерий Климов