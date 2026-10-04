В Ростове планируют продать долгострой, начатый почти 30 лет назад

Власти Ростова намерены включить в план приватизации на IV квартал 2026 года недостроенный дом в переулке Малом, 16. Объект, строительство которого началось еще в 1998 году, готов лишь на 18%, поэтому город считает его дальнейшее содержание нецелесообразным. Соответствующий проект постановления подготовила городская дума.

Согласно документу, площадь здания составляет 4,84 тыс. кв. м, земельного участка под ним — 2,16 тыс. кв. м. В пояснительной записке отмечается, что из-за низкой степени готовности завершение строительства потребует значительных финансовых вложений. В связи с этим власти предлагают реализовать объект.

Дом начали возводить по заказу налоговой полиции. По первоначальному замыслу ведомству должна была достаться часть квартир, остальные помещения предполагалось продать. Строительством занималась «Донская строительная компания», которая успела довести здание до пяти этажей, после чего у застройщика возникли финансовые и организационные проблемы.

Попытка найти нового инвестора предпринималась и позднее. В 2017 году тогдашнему главе Ростова Виталию Кушнарёву докладывали о потенциальном покупателе долгостроя. Предполагалось, что вопрос о продаже удастся решить после устранения юридических препятствий, однако сделка в итоге не состоялась.

Спустя еще несколько лет объект законсервировали. Это произошло в 2024 году после того, как прокурор Кировского района обратился с иском к администрации Ростова. На сегодняшний день дом в переулке Малом остается самым старым долгостроем города.

Продажа этого объекта станет не единственной попыткой Ростова избавиться от проблемного недостроя. В центре города также остается здание бывшего отеля Sheraton. Оно находится под арестом из-за судебных разбирательств, а отдельные помещения уже выставлялись на торги. Однако реализовать их пока не удалось.

Валерий Климов