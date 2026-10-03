С коллекторов взыскали залог

Арбитражный суд Ростовской области разрешил обратить взыскание на пять автомобилей и две квартиры в Ростове-на-Дону, принадлежащие двум коллекторским компаниям и переданные в залог по кредиту обанкротившегося застройщика ООО «Концерн-Строй». Кредит был выдан на 100 млн руб., а начальная стоимость заложенного имущества на публичных торгах составит 20,6 млн руб. Все три компании имеют одного учредителя. По оценке эксперта, вырученных от продажи имущества средств может быть недостаточно для погашения всей задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Иск в Арбитражный суд Ростовской области подало ПАО «Сбербанк России». Третьими лицами, помимо «Концерн-Строя», выступали НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» и Ксения Шелкова. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Согласно материалам дела, ответчиками по делу выступали не заемщик, а владельцы заложенного имущества — ООО ПКО «Юг-Коллекшн» и ООО «Юг-Коллекшн+». «Концерн-Строй» был привлечен судом к участию в деле в качестве третьего лица. Такая конструкция связана с тем, что возврат кредита был обеспечен залогом имущества, принадлежащего другим компаниям: «Юг-Коллекшн» предоставило автомобили, а «Юг-Коллекшн+» — две квартиры. Согласно открытым источникам у всех трех компаний один учредитель.

По данным портала kartoteka.ru, учредителем и гендиректором ООО ПКО «Юг-Коллекшн», ООО «Юг-Коллекшн+» и ООО «Концерн Строй» является Дмитрий Лукин. Все компании зарегистрированы в Ростове-на-Дону в 2013, 2015 и 2019 году соответственно. ООО ПКО «Юг-Коллекшн» занимается профессиональной коллекторской деятельностью. Уставный капитал составляет 10 млн руб. В 2025 году выручка компании составила 1,81 млн руб., чистая прибыль — 11,2 млн руб., активы на конец года — 437,6 млн руб. ООО «Юг-Коллекшн+» ведет деятельность в области права. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Согласно финансовой отчетности за 2025 год, компания не получала прибыли, ее чистый убыток составил 2,1 млн руб.

ООО «Концерн Строй» занималось проведением строительных работ, 30 июня 2026 года компания признана банкротом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2025 году компания показала рост выручки на 7% — до 189,9 млн руб., при этом чистая прибыль сократилась на 49% и составила 1 млн руб.

Из решения суда следует, что Сбербанк заключил с ООО «Концерн-Строй» кредитный договор 24 августа 2023 года. Банк предоставил компании 100 млн руб. под 16,5% годовых. Изначально срок полного погашения кредита был установлен на 24 августа 2028 года.

Впоследствии условия кредитования корректировались дополнительными соглашениями. Кредит должен был погашаться ежемесячно. За нарушение сроков платежей договор предусматривал неустойку в размере 0,1% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Свои обязательства по выдаче кредита Сбербанк, как установил суд, исполнил полностью. Это подтверждалось банковской выпиской. Однако заемщик — ООО «Концерн-Строй» — перестал исполнять обязательства по возврату средств и выплате процентов. Банк направил ему требование о досрочном погашении задолженности, но оно, согласно судебному акту, осталось без исполнения.

По расчету Сбербанка, на 29 мая 2026 года общая задолженность «Концерн-Строя» составила более 113 млн руб. В нее вошли 88 млн руб. просроченного основного долга, 23,6 млн руб. просроченных процентов, а также различные суммы неустойки. В частности, банк учел 937,3 тыс. руб. неустойки за просрочку процентов и 294,2 тыс. руб. за просрочку кредита.

Возврат кредита обеспечивался несколькими способами. В частности, были заключены договоры поручительства с Ксенией Шелковой, НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» и индивидуальным предпринимателем Дмитрием Лукиным.

Отдельным обеспечением стал залог имущества, принадлежащего не самому заемщику, а другим юридическим лицам. Согласно материалам дела, 24 августа 2023 года был заключен договор залога, по которому ООО ПКО «Юг-Коллекшн» передало в обеспечение обязательств по кредиту пять принадлежащих ему автомобилей. Общая залоговая стоимость транспортных средств составила 7,3 млн руб. В перечень вошли BMW 525, Lada Largus, Hyundai Accent, BMW X6 xDrive 35i и Hyundai Santa Fe.

Еще два объекта недвижимости были переданы в ипотеку ООО «Юг-Коллекшн+», ранее носившему название ООО «Коллекторское городское бюро». Речь идет о двух квартирах в Ростове-на-Дону на ул. Мечникова, 41/53.

Площадь первой квартиры составляет 55 кв. м., ее залоговая стоимость — 6,6 млн руб. Площадь второй — 54,8 кв. м., залоговая стоимость — 6,6 млн руб. Таким образом, совокупная залоговая стоимость квартир составляет 13,2 млн руб., а всего имущества — около 20,6 млн руб.

То есть, в данном споре «Юг-Коллекшн» и «Юг-Коллекшн+» отвечали не по самому кредитному обязательству как заемщики, а как владельцы имущества, предоставленного в залог для обеспечения исполнения обязательств «Концерн-Строя».

Сбербанк просил обратить взыскание на заложенное имущество, поскольку заемщик не исполнил обеспеченное залогом обязательство. Суд признал эти требования обоснованными.

При этом ответчики — владельцы заложенного имущества — не представили документально обоснованных возражений против указанной залоговой стоимости.

Доказательств того, что она не соответствует рыночной стоимости, в материалах дела не оказалось. Ходатайство о проведении судебной экспертизы для определения действительной стоимости залога также не заявлялось.

В результате суд постановил реализовать автомобили и квартиры путем продажи с публичных торгов. Начальная цена продажи каждого объекта установлена в размере его залоговой стоимости.

По мнению ведущего юрисконсульта «Юрэнергоконсалт» Даниила Ермолаева, ответчики могут попытаться обжаловать решение суда, однако перспективы такой жалобы будут зависеть, прежде всего, от того, появятся ли основания, которые не были представлены в первой инстанции. При этом реализация заложенного имущества не позволит погасить всю задолженность.

«После реализации машин и квартир у банка, вероятно, останутся требования к другим источникам взыскания. В частности, банк может заявить требования в деле о банкротстве «Концерн-Строя», а также обратиться к поручителям. Именно поручительства в такой ситуации могут стать основным инструментом взыскания оставшейся суммы»,— отмечает эксперт.

Господин Ермолаев добавил, что когда у трех компаний один учредитель, и кредит одной организации группы обеспечен имуществом других, то банк берет обеспечение там, где есть активы. У строительной компании с небольшим уставным капиталом их было недостаточно.

Решение Арбитражного суда Ростовской области может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Наталья Белоштейн