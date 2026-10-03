Дебиторка предприятий Ростовской области за месяц выросла на 23 млрд рублей

Дебиторская задолженность организаций Ростовской области к 1 августа 2026 года составила 1,171 трлн руб., увеличившись за месяц на 2%, или примерно на 23 млрд руб. Просроченная задолженность выросла на 9,5%, или примерно на 3 млрд руб., до 35,1 млрд руб. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Крупнейший объем дебиторки сосредоточен в обрабатывающих производствах — 550,1 млрд руб. За июль он увеличился на 1,7%. Просроченная задолженность предприятий отрасли составила 9,97 млрд руб., прибавив 9,5% за месяц. Примерно на 9,2 млрд руб. увеличился и общий объем дебиторки обрабатывающего сектора в пересчете на изменение относительно предыдущего месяца.

В торговле, включая оптовую и розничную, а также ремонт автотранспорта, дебиторская задолженность, напротив, снизилась на 1,9%, до 279,2 млрд руб. При этом просроченная часть долга выросла на 19,1% — до 8,68 млрд руб. По абсолютному приросту просрочки этот сегмент оказался одним из наиболее заметных: примерно за месяц она увеличилась на 1,4 млрд руб.

Наиболее резкое относительное увеличение просроченной дебиторской задолженности зафиксировано в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — на 86,4%, до 103,2 млн руб. Совокупная дебиторка организаций этой группы выросла на 8,2%, до 36,8 млрд руб.

В добыче полезных ископаемых общий объем дебиторской задолженности сократился на 19%, до 7,88 млрд руб., однако просроченная часть увеличилась на 57%, до 856,4 млн руб.

В категории прочих видов деятельности дебиторская задолженность поднялась на 8,5%, до 145,5 млрд руб. Просрочка составила 3,16 млрд руб., увеличившись на 22,8%. В сфере операций с недвижимостью дебиторка выросла на 12,2%, до 20,05 млрд руб., тогда как просроченная задолженность снизилась на 1,3%, до 935,5 млн руб.

В энергетике дебиторская задолженность достигла 47,4 млрд руб., увеличившись на 7%, а просроченная — 5,51 млрд руб. (+3,3%). В сфере водоснабжения и утилизации отходов совокупные обязательства дебиторов выросли также на 7%, до 10,24 млрд руб., просроченные — на 5,5%, до 4,08 млрд руб.

В строительстве дебиторская задолженность уменьшилась на 1,5%, до 36,3 млрд руб., а просроченная — на 20,2%, до 1,33 млрд руб. В транспортировке и хранении, напротив, общий объем дебиторки вырос на 6,2%, до 37,8 млрд руб., при сокращении просроченной задолженности на 29%, до 488,4 млн руб.

Рост общей дебиторской задолженности в области в августе сопровождался более быстрым увеличением ее просроченной части: общий объем обязательств вырос на 2%, тогда как просрочка прибавила 9,5%. При этом в отдельных крупных сегментах — торговле и добыче — совокупная дебиторка сокращалась одновременно с увеличением просроченных обязательств.

Валерий Климов