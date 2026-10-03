Просрочка по кредитам компаний Дона за месяц выросла до 29,6 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Ростовской области к 1 августа 2026 года достигла 1,499 трлн руб., увеличившись за месяц на 0,2%, или примерно на 3 млрд руб. Просроченная часть долга выросла на 5,9%, или примерно на 1,65 млрд руб., до 29,6 млрд руб. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Наибольший объем кредиторской задолженности пришелся на обрабатывающие производства — 623,6 млрд руб. За июль показатель сократился на 2,3%. При этом просроченная задолженность предприятий отрасли увеличилась на 30% и составила 5,06 млрд руб.

В торговле оптовой и розничной, а также в сегменте ремонта автотранспортных средств кредиторская задолженность составила 254,9 млрд руб., прибавив за месяц 1,6%. Просроченная задолженность здесь достигла 2,41 млрд руб. и увеличилась на 1,5%.

В транспортировке и хранении объем обязательств перед кредиторами вырос на 2,6%, до 157 млрд руб. Просроченная задолженность в отрасли составила 212,1 млн руб., поднявшись сразу на 23% за месяц. В абсолютном выражении общая кредиторка транспортных компаний увеличилась примерно на 4 млрд руб.

Организации с основным видом деятельности в категории «прочие виды деятельности» накопили 180,3 млрд руб. кредиторской задолженности, что на 3% больше июльского показателя. Просрочка, напротив, уменьшилась на 29,2%, до 42,5 млн руб.

В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве кредиторская задолженность составила 60,5 млрд руб., увеличившись на 5,7%. Просроченная часть — 93,9 млн руб., что соответствует уровню предыдущего месяца.

В энергетике кредиторка достигла 84,2 млрд руб. (+0,1%), а просроченная задолженность — 14,1 млрд руб. (+2,7%). В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов обязательства перед кредиторами составили 16,8 млрд руб. (+2,4%), просрочка — 2,06 млрд руб. (+0,4%).

В строительстве кредиторская задолженность увеличилась на 1,4%, до 55,9 млрд руб. Ростовстат указывает по этому виду деятельности 0,7% изменения просроченной задолженности, однако ее абсолютный объем в материалах не приведен.

В добыче полезных ископаемых совокупная кредиторская задолженность, напротив, снизилась на 0,5%, до 39,7 млрд руб., тогда как просроченная выросла на 0,8%, до 5,57 млрд руб. В операциях с недвижимым имуществом кредиторка сократилась на 1,4%, до 25,6 млрд руб. Изменение просроченной задолженности указано на уровне 43,1%.

Валерий Климов