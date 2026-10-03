Оборот розничной торговли на Дону за 8 месяцев достиг 1,45 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Ростовской области в августе 2026 года увеличился на 5,4% в сопоставимых ценах и достиг 199,2 млрд руб., тогда как оборот общественного питания снизился на 2,8% — до 10 млрд руб. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

В фактических ценах розничный оборот за месяц составил 199,181 млрд руб., прибавив 11,6% к августу прошлого года. Таким образом, при пересчете на сопоставимые цены прирост составил 5,4%. За год номинальный объем розничной торговли увеличился примерно на 20,7 млрд руб.

Основная часть продаж пришлась на торговые организации и индивидуальных предпринимателей вне рынков. На их долю в августе пришлось 187,838 млрд руб., что на 5,7% больше в сопоставимых ценах и на 11,9% выше показателя годом ранее в фактических ценах. Еще 11,343 млрд руб. обеспечили продажи на розничных рынках и ярмарках. Этот сегмент прибавил 1,4% в сопоставимых ценах, а в фактическом выражении его оборот оказался выше прошлогоднего на 7,3%.

В общественном питании ситуация оказалась противоположной. Оборот предприятий отрасли в августе составил 9,98 млрд руб. В номинальном выражении он поднялся на 7,4%, однако в сопоставимых ценах оказался на 2,8% ниже уровня августа 2025 года. Приблизительно в денежном выражении оборот вырос на 0,69 млрд руб., но этот прирост был обеспечен изменением цен.

С начала года розничная торговля региона сформировала оборот в 1,450 трлн руб. За январь—август он увеличился на 10,4% в фактических ценах и на 5,9% в сопоставимых, то есть за восемь месяцев объем продаж в реальном выражении прибавил почти 136,6 млрд руб. по сравнению с рассчитанным уровнем аналогичного периода прошлого года.

Торговля вне рынков за восемь месяцев достигла 1,366 трлн руб. и прибавила 6,2% в сопоставимых ценах. Продажи на рынках и ярмарках составили 84,368 млрд руб., увеличившись лишь на 0,8% в сопоставимом выражении. При этом в фактических ценах оба сегмента показали более заметную динамику — 10,8% и 5,1% соответственно.

Оборот общественного питания с января по август составил 69,713 млрд руб. В фактических ценах он оказался на 14,6% выше, чем за тот же период 2025 года, а в сопоставимых ценах — на 2,9%. Таким образом, по итогам восьми месяцев общепит сохраняет положительную динамику в реальном выражении, несмотря на спад в августе.

В целом данные Ростовстата показывают расхождение между августовской динамикой розничной торговли и общественного питания: розничный сегмент продолжил увеличиваться не только номинально, но и в сопоставимых ценах, тогда как в общепите реальный оборот за месяц сократился. При этом по итогам января—августа оба показателя находятся выше уровня прошлого года.

Валерий Климов