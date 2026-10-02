В Таганроге возбудили дело о фиктивной гумпомощи бойцам СВО на 250 млн рублей

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении главы местного дагестанского землячества и его предполагаемых сообщников. По версии следствия, через бухгалтерские документы они оформили фиктивную гуманитарную помощь участникам СВО более чем на 250 млн руб., чтобы снизить налоговую нагрузку при строительстве мусульманского молельного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Расследованием занимается военно-следственный отдел Следственного комитета по Ростовскому гарнизону. В схему, по данным следствия, были вовлечены несколько человек, в том числе руководитель землячества, один из учредителей организации «Дагестанская община города Таганрога» и спонсор строительства молельного дома на улице Ореховой.

Согласно версии правоохранителей, средства на сумму свыше 250 млн руб. фактически не передавались в зону проведения спецоперации, хотя в бухгалтерских документах проходили как гуманитарная помощь для бойцов. Следствие считает, что таким образом участники схемы могли оптимизировать налогообложение при строительстве религиозного объекта.

30 сентября силовики провели обыски по местам жительства и работы фигурантов, а также в молельном доме. Изъяты финансовые документы и другие материалы, которые изучают эксперты.

Кроме того, проверяется версия о сборе части средств с прихожан под видом пожертвований.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконных операциях со средствами платежей, совершенных организованной группой.

Валерий Климов