Paramount и Warner Bros. после слияния переименуют в Skydance

Объединенную структуру Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD) после завершения сделки слияния переименуют в Skydance. Об этом заявил глава Paramount Дэвид Эллисон.

«Paramount и Warner Bros. формировали культуру на протяжении более ста лет,— написал господин Эллисон в соцсети X.— Объединяя их, мы не переписываем историю, но оснащаем эти две легендарные студии более мощным двигателем». Он также отметил, что у них «большие планы для Skydance» и они будут стремиться к их реализации «со всей страстью, воображением и готовностью идти на разумные риски».

Соглашение о слиянии на $110 млрд между Paramount и WBD было обнародовано в феврале 2026 года. Этому предшествовало соперничество за активы WBD с Netflix, который был готов заплатить $82,7 млрд. Весной сделка слияния получила одобрение акционеров, летом ее одобрили Минюст США и Еврокомиссия.

Конец лета и начало осени ушли на судебные разбирательства с 12 штатами во главе с Калифорнией, которые выступали против слияния. В конце сентября претензии штатов удалось урегулировать, 30 сентября суд разрешил закрыть сделку. Paramount и WBD назначили датой окончательного объединения 6 октября 2026 года.

Алена Миклашевская