Paramount и Warner Bros. после слияния переименуют в Skydance
Объединенную структуру Paramount и Warner Bros. Discovery (WBD) после завершения сделки слияния переименуют в Skydance. Об этом заявил глава Paramount Дэвид Эллисон.
«Paramount и Warner Bros. формировали культуру на протяжении более ста лет,— написал господин Эллисон в соцсети X.— Объединяя их, мы не переписываем историю, но оснащаем эти две легендарные студии более мощным двигателем». Он также отметил, что у них «большие планы для Skydance» и они будут стремиться к их реализации «со всей страстью, воображением и готовностью идти на разумные риски».
Соглашение о слиянии на $110 млрд между Paramount и WBD было обнародовано в феврале 2026 года. Этому предшествовало соперничество за активы WBD с Netflix, который был готов заплатить $82,7 млрд. Весной сделка слияния получила одобрение акционеров, летом ее одобрили Минюст США и Еврокомиссия.
Конец лета и начало осени ушли на судебные разбирательства с 12 штатами во главе с Калифорнией, которые выступали против слияния. В конце сентября претензии штатов удалось урегулировать, 30 сентября суд разрешил закрыть сделку. Paramount и WBD назначили датой окончательного объединения 6 октября 2026 года.
Название Skydance отражает ключевую роль этой компании и ее руководителя в исходной конструкции объединения. В 2024 году предполагалось, что слияние Skydance с Paramount будет проведено обменом акциями, а генеральный директор Skydance Дэвид Эллисон должен был возглавить объединенную компанию, заняв посты председателя совета директоров и гендиректора.
Для Warner Bros. Discovery сделка с Paramount рассматривалась как альтернатива продаже отдельных активов Netflix. По данным Bloomberg, руководство WBD сравнивало этот вариант с предложением Netflix, которая хотела приобрести не всю компанию, а лишь часть ее активов.