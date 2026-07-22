ЕС разрешил Paramount купить Warner Bros. за $110 млрд
Компания Paramount Skydance получила одобрение Еврокомиссии на сделку по приобретению компании Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Для этого компании пришлось отказаться от совместного предприятия с Universal Pictures по дистрибуции фильмов. Об этом сообщает Reuters.
Еврокомиссия, выполняющая функции антимонопольного регулятора ЕС, заявила, что обязательство Paramount Skydance прекратить работу СП United International Pictures (UIP) в Европе в течение 13 месяцев после закрытия сделки полностью сняло регуляторные опасения. Согласно условиям, Paramount Skydance обязуется не заключать никаких сделок по дистрибуции фильмов с Universal в Европе в течение 10 лет, а также не передавать кинопрокат картин Warner Bros. собственному дистрибьютору.
В начале недели Федеральный суд США приостановил слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Запрет запросила коалиция из 12 генеральных прокуроров штатов. По их мнению, сделка «уничтожит конкуренцию» в Голливуде. Длительная задержка обойдется Paramount Skydance в крупную сумму, отмечает Reuters. За каждый календарный день задержки сделки после 30 сентября глава компании Дэвид Эллисон будет обязан выплачивать акционерам Warner Bros. компенсацию в размере 25 центов на акцию — это около $7 млн в день.
Сделка по приобретению Paramount Skydance компании Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов стала результатом длительной «войны ставок» и активных переговоров. Изначально Warner Bros. Discovery согласилась на сделку с Netflix за 82,7 миллиарда долларов, которая предусматривала продажу стриминговых и студийных активов. Однако Paramount Skydance, возглавляемая Дэвидом Эллисоном, предложила более выгодные условия, включая покупку всего конгломерата, подняв цену до 31 доллара за акцию и предложив дополнительные компенсации акционерам в случае задержек, что вынудило Netflix отказаться от борьбы.
Процесс одобрения сделки столкнулся с препятствиями как в США, так и в Европе. В США сделка вызвала опасения антимонопольных регуляторов и протесты со стороны властей 12 штатов, которые подали иск, считая, что слияние приведет к сокращению конкуренции, рабочих мест и уменьшению количества фильмов. Ранее против слияния выступили более тысячи сотрудников киноиндустрии. Европейские режиссеры также призвали Еврокомиссию тщательно проверить сделку, опасаясь ее негативного влияния на культурное разнообразие и независимое кинопроизводство в Европе.
Несмотря на это, сделка получила одобрение антимонопольного управления Минюста США, регуляторов Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии и Китая. Китайское одобрение имело особую важность, поскольку обе компании представлены на рынке этой страны, который остается значимым для голливудских студий. Финансовую поддержку Paramount Skydance в размере до 24 миллиардов долларов оказали инвестиционные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби, что помогло сформировать конкурентное предложение.