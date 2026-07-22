ЕС разрешил Paramount купить Warner Bros. за $110 млрд

Компания Paramount Skydance получила одобрение Еврокомиссии на сделку по приобретению компании Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Для этого компании пришлось отказаться от совместного предприятия с Universal Pictures по дистрибуции фильмов. Об этом сообщает Reuters.

Еврокомиссия, выполняющая функции антимонопольного регулятора ЕС, заявила, что обязательство Paramount Skydance прекратить работу СП United International Pictures (UIP) в Европе в течение 13 месяцев после закрытия сделки полностью сняло регуляторные опасения. Согласно условиям, Paramount Skydance обязуется не заключать никаких сделок по дистрибуции фильмов с Universal в Европе в течение 10 лет, а также не передавать кинопрокат картин Warner Bros. собственному дистрибьютору.

В начале недели Федеральный суд США приостановил слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Запрет запросила коалиция из 12 генеральных прокуроров штатов. По их мнению, сделка «уничтожит конкуренцию» в Голливуде. Длительная задержка обойдется Paramount Skydance в крупную сумму, отмечает Reuters. За каждый календарный день задержки сделки после 30 сентября глава компании Дэвид Эллисон будет обязан выплачивать акционерам Warner Bros. компенсацию в размере 25 центов на акцию — это около $7 млн в день.