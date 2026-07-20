Федеральный суд приостановил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Федеральный суд временно заблокировал сделку по слиянию Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, стоимость которой оценивается в $110 млрд, сообщает NBC News. Соответствующий судебный запрет был выдан по запросу коалиции из 12 генеральных прокуроров штатов, требующих остановить объединение двух крупнейших медиакорпораций.
В иске, поданном 13 июля под руководством генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, утверждается, что слияние «уничтожит конкуренцию» в Голливуде. В 38-страничной жалобе отмечается, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и приведет к росту цен, снижению качества и сокращению объема контента, что негативно скажется как на кинотеатрах, так и на зрителях по всей стране.
Текущий ограничительный приказ действует в течение 14 дней. Слушание по ходатайству о предварительном судебном запрете, которое может заморозить сделку на все время судебного разбирательства, назначено на 3 августа.
Помимо Paramount Skydance, на покупку Warner Bros. также претендовал стриминговый сервис Netflix, который предлагал $83 млрд, при этом $59 млрд из этой суммы также обеспечивались займами. В целом, крупные слияния и поглощения компаний (свыше $10 млрд) этого года в значительной степени финансировались за счет заемных средств, что вызывало обеспокоенность инвесторов из-за потенциальных долговых обязательств и их влияния на финансовые показатели и выплаты акционерам.
Судебный запрет является частью более широкой тенденции усиления антимонопольного регулирования в отношении крупных корпораций. Ранее Минюст США обвинял Google, иностранную IT-корпорацию, в монополизации рынков онлайн-поиска и онлайн-рекламы, подав антимонопольный иск. Похожие дела рассматривались и в отношении Microsoft в 2000-х годах. В подобных судебных процессах регулирующие органы часто стремятся предотвратить доминирование на рынке, чтобы сохранить конкуренцию и защитить потребителей от роста цен и снижения качества услуг. Отметим, что в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также активно противодействует сделкам, которые приводят к ограничению конкуренции, например, она отклонила ходатайство Avito о покупке ЦИАН из-за риска монополизации рынка.