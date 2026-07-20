Федеральный суд приостановил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Федеральный суд временно заблокировал сделку по слиянию Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, стоимость которой оценивается в $110 млрд, сообщает NBC News. Соответствующий судебный запрет был выдан по запросу коалиции из 12 генеральных прокуроров штатов, требующих остановить объединение двух крупнейших медиакорпораций.

В иске, поданном 13 июля под руководством генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, утверждается, что слияние «уничтожит конкуренцию» в Голливуде. В 38-страничной жалобе отмечается, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и приведет к росту цен, снижению качества и сокращению объема контента, что негативно скажется как на кинотеатрах, так и на зрителях по всей стране.

Текущий ограничительный приказ действует в течение 14 дней. Слушание по ходатайству о предварительном судебном запрете, которое может заморозить сделку на все время судебного разбирательства, назначено на 3 августа.

Екатерина Наумова