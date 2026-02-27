Netflix решил не покупать студию Warner Bros.

Компания Netflix официально отказалась от приобретения студии Warner Bros. Discovery (WBD). В заявлении компании, опубликованном 26 февраля, указано, что это произошло из-за невозможности конкурировать с ценовым предложением Paramount Skydance.

Как указано в заявлении, «финансовая дисциплина» Netflix не позволяет компании сравниться с предложением Paramount. В таком случае, по мнению оператора потокового вещания, потенциальная сделка «не является привлекательной».

Накануне совет директоров WBD возобновил переговоры с Paramount Skydance после того, как та улучшила условия своего предложения о покупке студии. Paramount подняла цену за акцию до $31 наличными, увеличила компенсацию на случай срыва сделки из-за регуляторов до $7 млрд (ранее было $5,8 млрд) и согласилась выплачивать акционерам WBD по 25 центов за акцию за каждый квартал задержки закрытия сделки после 30 сентября.

Предложение Netflix составляло $27,75 за акцию наличными (всего $82,7 млрд с учетом долга) за кино- и телестудии, библиотеку контента и HBO Max.

Влад Никифоров