Суд арестовал имущество экс-главы ростовского «Горизонта» на 25 млн рублей

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «Горизонт» Игоря Хохлова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По ходатайству следователя суд арестовал имущество господина Хохлова на сумму более 25 млн руб. Кроме того, значительная часть причиненного ущерба, по данным СКР, уже возмещена. После ознакомления обвиняемого с материалами дела оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Следствие также сообщает, что господин Хохлов признал вину и раскаялся.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Горизонта» возбудили в феврале 2026 года по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа). Его задержали, позднее отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, в 2022–2024 годах АО «Горизонт» заключило с Минобороны многомиллионные контракты на изготовление и поставку радиоэлектронного оборудования. Исполнение договоров было возложено на Игоря Хохлова.

В 2023 году, как считает следствие, он организовал представление заказчику финансовых документов с заведомо ложными сведениями об объемах выполненных работ. Это привело к увеличению стоимости оборудования и ущербу Минобороны на сумму более 16 млн руб.

АО «Горизонт» производит судовые навигационные радиолокационные станции.

Валерий Климов