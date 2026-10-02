В Таганроге выставлен на торги доходный дом XIX века с начальной ценой 1 рублей

В Таганроге на аукцион выставлено здание «Доходный дом Г. Е. Бетулинского» по адресу: Лермонтовский переулок, 11. Соответствующее объявление опубликовано на сайте ГИС «Торги». Начальная цена лота составляет 1 руб., кадастровая стоимость объекта — 624 218 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Двухэтажное здание общей площадью 507,3 кв. м было построено предположительно в 1872 году. Первым владельцем дома был губернский секретарь Григорий Бетулинский. В здании расположены пять квартир. В 2025 году дом был признан непригодным для проживания, с тех пор пустует.

Согласно техническому паспорту, износ здания составляет 64%. Фундамент осел, стены покосились, чердачные перекрытия прогнулись, оконные проёмы гниют, на крыше имеются следы протечек и трещины. В доме подведены вода, отопление и электричество; горячее водоснабжение возможно только при наличии газовой колонки.

Мария Хоперская