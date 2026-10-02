Расходы жителей Ростовской области на платные услуги выросли на 3,1%

По итогам января—августа 2026 года жители Ростовской области потратили на платные услуги 364,9 млрд руб. — на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Ростовстате.

Среди платных услуг, оказанных населению, лидировали жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные и телекоммуникационные.

Объём бытовых услуг достиг 84,8 млрд руб., что на 4% превышает показатель прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре бытовых услуг наибольшую долю занимают техобслуживание и ремонт транспорта и оборудования — 42,9%. Ещё 24,9% приходится на ремонт и строительство жилья и прочих построек, 11,9% — на парикмахерские и косметические услуги.

Мария Хоперская