Прокуратура вернула муниципалитету 7,6 гектара земли в Зерноградском районе

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск первого заместителя прокурора региона в интересах администрации Зерноградского района, признав незаконной многолетнюю аренду сельскохозяйственных угодий. Суд постановил истребовать у фермера Виктора Борщевского и передать муниципалитету земельный участок площадью 76 200 кв. м (7,62 га), расположенный у хутора Гуляй-Борисовка.

Поводом для разбирательства стала цепочка сделок, начавшаяся в 2017 году. Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, строительства и муниципального хозяйства» заключило договор аренды №35 с Юртовым казачьим обществом «Мечетинский юрт». В марте 2026 года казаки передали права на эксплуатацию участка индивидуальному предпринимателю — главе К(Ф)Х Виктору Борщевскому по соглашению №1 об оказании услуг по развитию сельхозпроизводства и сохранению традиционного образа жизни.

Суд квалифицировал обе сделки как ничтожные. В ходе процесса установлено, что схема передачи земель сельхозназначения через казачьи общества с последующей субарендой коммерческим структурам противоречит требованиям земельного законодательства. Несмотря на то, что закон предусматривает льготы для казачьих обществ, фактически участок использовался для извлечения прибыли главой фермерского хозяйства, что нарушило публичные интересы муниципального образования.

В результате разбирательства ничтожными признаны как договор аренды от 2017 года, так и соглашение от марта 2026 года. Суд обязал Виктора Борщевского вернуть участок администрации Зерноградского района по акту приема-передачи.

Помимо возврата земли, суд постановил взыскать судебные пошлины в доход федерального бюджета: 50 тысяч рублей с казачьего общества «Мечетинский юрт» и 22,5 тысяч рублей с предпринимателя Виктора Борщевского. Решение вступает в законную силу через месяц, если не будет обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Тат Гаспарян