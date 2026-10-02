В Ростовской области отложили запрет на «наливайки» до марта 2027 года

Власти Ростовской области перенесли срок введения запрета на продажу разливного пива в придомовых «наливайках» с 1 января на 1 марта 2027 года. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к законопроекту об ограничении продажи разливного пива.

Документ запрещает магазинам в многоквартирных домах продавать в розлив пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. При оказании услуг общепита реализовывать такую продукцию смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

По данным властей, за первое полугодие 2026 года в Ростовской области из оборота изъяли около 4 тыс. л пива без документов, подтверждающих легальность производства. Из них 3,1 тыс. л пришлось на магазины в многоквартирных домах.

Более 80% обращений о нарушениях при продаже алкоголя за этот период были связаны с реализацией пивных напитков в розлив. Власти отмечают, что больше всего жалоб поступает на торговые точки на первых и цокольных этажах жилых домов.

Мария Хоперская