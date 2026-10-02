Цены на букеты ко Дню учителя в Ростове достигли 35,8 тысяч рублей

Цены на букеты ко Дню учителя в онлайн-магазинах Ростова-на-Дону начинаются от 1,4 тыс. руб. и доходят до 35,8 тыс. руб. При этом основной ассортимент подарочных композиций сосредоточен в диапазоне 2,5–4,5 тыс. руб., следует из выборки предложений цветочных магазинов, которую провел «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Одно из наиболее доступных предложений — букет из кустовой белой хризантемы «Брижит» стоимостью 1,4 тыс. руб. в «Экспресс Букете». Там же 11 красных роз стоят 1,7 тыс. руб. В BazaCvetov24 букет «Амальта» предлагается за 2,2 тыс. руб. В FloMarket букет из французских роз стоит 2,5 тыс. руб., столько же — композиция из белой гортензии.

Более крупные и авторские композиции стоят от 4,5 тыс. руб. В «Русском Букете» букет «На седьмом небе» стоит 6 тыс. руб., «Великолепие» — 6 тыс. руб., «Андромеда» — 14,3 тыс. руб. В Fiesta композиция «Гортензии и Мисти» стоит 20,4 тыс. руб. В FloMarket композиция из 55 роз Эквадора стоит 35,8 тыс. руб., а букет из 101 белой розы — 33,9 тыс. руб. В «Эгоисте» букет из 51 пионовидной розы «Кантри Блюз» предлагается за 15,6 тыс. руб.

Наиболее популярным ценовым сегментом, судя по количеству оценок отдельных предложений в онлайн-каталогах, остается диапазон 2,5–4,5 тыс. руб. Например, букет «Персиковый поцелуй» за 2,9 тыс. руб. в «Русском Букете» получил 467 оценок, «Касание весны» за 3 тыс. руб. — 428, «Волшебные сны» за 2,9 тыс. руб. — 211. В FloMarket букет «Иллюзии и Мечты» за 2,8 тыс. руб. получил 326 оценок, а «Нежный букет в пастельных тонах» за 3,2 тыс. руб. — 299.

Наталья Белоштейн