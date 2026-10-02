Ростовская область опустилась на 56-е место в экологическом рейтинге

Ростовская область заняла 56-ю позицию в Национальном экологическом рейтинге регионов РФ по итогам весны—лета 2026 года, составленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». По итогам зимы 2025–2026 года регион находился на 55-м месте.

Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах РФ и строится на оперативных данных об экологически значимых событиях. Экспертная группа оценивает их по трем сферам: экосфера (природный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс) и социум (социально-экологический индекс). Информационно-аналитическая система переводит соотношение положительных и отрицательных оценок в 100-балльную шкалу.

Природоохранный индекс Ростовской области весной—летом 2026 года составил 52 балла, социально-экологический — 88, промышленно-экологический — 66. Сводный индекс — 75 баллов.

Лидер рейтинга — Кабардино-Балкария — набрала 88 баллов сводного индекса (природоохранный — 92, социально-экологический — 94, промышленно-экологический — 63). По словам экспертов, ключевую роль в распределении мест сыграло прохождение пожароопасного периода: в Кабардино-Балкарии площадь, пройденная огнём, составила 0 га.

Мария Хоперская