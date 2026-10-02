Депутатов от Ростовской области распределили в комитеты Госдумы

Депутаты Государственной Думы, представляющие Ростовскую область, вошли в составы комитетов, в которых будут работать в новом созыве. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Виктория Абрамченко, представляющая «Единую Россию», заняла пост заместителя председателя Госдумы. Владимир Гутенев, также представляющий «Единую Россию», сохранил должность председателя комитета по промышленности и торговле.

Остальные депутаты от Ростовской области распределились по профильным комитетам. Сергей Бурлаков вошел в комитет по физической культуре и спорту, Александр Шолохов — в комитет по культуре, Дмитрий Сизякин — в комитет по охране здоровья.

Сергей Рожков будет работать в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Сергей Медведев — в комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Артем Величко вошел в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Аслан Хуаде будет работать в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Екатерина Стенякина вошла в комитет по аграрным вопросам.

Евгений Бессонов, представляющий КПРФ, будет работать в комитете по бюджету и налогам, Николай Стариков от «Справедливой России» — в комитете по просвещению, Дарья Голубева от ЛДПР — в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Константин Соловьев