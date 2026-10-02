В Ростове-на-Дону продажи молока и греческого йогурта выросли более чем на 60%

В январе-августе 2026 года в Ростове-на-Дону выросли продажи молока, греческого йогурта и кисломолочных напитков. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании «Логика молока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За январь–август 2026 года продажи молока в Ростове-на-Дону выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего было продано 2,6 тыс. т продукта. Кефира в магазинах города стали покупать больше на 2%, общий объем проданного составил 335 т.

Продажи греческих йогуртов в городе увеличились на 62%, до 279,1 т. Кисломолочные напитки, обогащенные пробиотическими лактобактериями, купили на 17% больше (всего продано 410 т). Питьевые йогурты прибавили 16%, превысив 1 тыс. т.

В целом по стране продажи молока выросли на 2%, до 209,1 тыс. т, а кефира на 5%, до 55,7 тыс. т. Продажи питьевых йогуртов увеличились на 20%, до 31,1 тыс. т, функциональных напитков — на 9%, до 16,9 тыс. т, греческого йогурта — на 33%, до 8,2 тыс. т, а безлактозной продукции — на 27%, до 16,2 тыс. т.

Как отметили в компании, в 2025 году жители Ростовской области в среднем потребляли 296,2 кг молока и молочных продуктов на человека в год, что на 37,1 кг больше общероссийского показателя.

Кристина Федичкина